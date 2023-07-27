Эта ошибка незаметно "убивает" волосы и делает их тусклыми: вы могли этого не знать

Ослабленные, ломкие и необъемные волосы – проблема многих женщин. Стрижки у лучших парикмахеров и дорогостоящая уходовая косметика иногда не показывают желаемый результат.

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Впрочем, решение может быть простым и не нужно тратить на это кучу времени и денег. OBOZREVATEL раскроет секреты, как оживить прическу.

Одной из причин тусклых волос, которым не хватает объема, является пробор на одну и ту же сторону на протяжении долгих лет. Локоны привыкают к этому способу укладки и без помощи стайлинговых средств принимают желаемую форму. С одной стороны, это удобно, но, с другой – отрицательно сказывается на внешнем виде. Прикорневой объем, которого так хотят многие девушки, со временем теряется.

Сделать пробор на другую сторону и уложить волосы иначе – мгновенное решение проблемы. За это не нужно платить и нет никаких рисков. Если ваша прическа стилизована под определенный пробор, можно прибегнуть к кардинальным экспериментам и изменить стрижку.

Как выбрать прическу по форме лица

Девушкам с овальной формой лица повезло больше всего, поскольку они могут сделать любую стрижку. От длинной шевелюры с челкой, волнистого боб-каре до короткой стрижки пикси.

Женщинам с квадратной формой лучше избегать симметричных причесок. Не стоит стричь прямую челку, поскольку она сделает лицо более широким и будет притягивать взгляд к челюсти. Впрочем, трендовая "рванная" челка-шторка будет к лицу и скроет тяжесть. Квадратному овалу подходит разная длина волос, однако желательно, чтобы прическа была асимметричной.

Девушкам с прямоугольной удлиненной формой лица подходят короткие прически, а именно боб-каре, подстриженное на линии подбородка. Такая стрижка придает овалу правильных пропорций. Не помешает прикорневой объем, а ровная челка оптически укоротит лицо.

Наиболее удачный вариант прически для лица в форме сердца или треугольного овала – боб-каре. Главное, чтобы длина стрижки достигала подбородка и не опускалась ниже. Следует выбирать многослойные укладки с неровными прядями, спадающими на щеки. Благодаря этому резкая форма подбородка будет незаметной.

Длинное каре с удлиненной челкой или без подходит девушкам с круглой формой лица. Следует избегать слишком объемных многослойных укладок. Длинные прямые локоны также отличный простой вариант прически.

Ранее OBOZREVATEL писал о стрижках, которые полнят и прибавляют возраст. Особенно они не подходят женщинам с круглой формой лица и объемными щеками. О каких прическах идет речь – читайте в нашем материале.

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