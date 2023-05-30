Его выбирают звезды! Почему маникюр Clean Girl покорил модниц во всем мире. Фото

Маникюр Clean Girl – хит весенне-летнего сезона 2023 года. Речь идет о минималистичном и натуральном покрытии, которое еще иногда называют "маникюром жены миллионера". Ваши ногти должны быть средней длины и иметь естественную форму. Ногтевая пластина покрывается единственным слоем лака, цвет которого близок к натуральному оттенку ногтя.

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OBOZREVATEL покажет, как выглядит тренд Clean Girl, покоривший многих знаменитостей по всему миру. Мы также проинформируем, как легко сделать такой дизайн в домашних условиях (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Главное преимущество данной тенденции заключается в том, что она подойдет для любой профессии, случая, праздника, поры года и под любой аутфит. Вот почему мировые звезды, в том числе и модели, такие как Белла и Джиджи Хадид, Хейли Бибер, Кара Делевинь выбирают именно Clean Girl, чтобы не привлекать внимание к рукам на показах.

Как сделать маникюр Clean Girl?

Вам понадобится: маникюрный набор, обезжириватель, грубая пилочка, пилочка для полировки, база, УФ-светодиодная лампа, лак натурального оттенка, масло для кутикулы.

Техника выполнения: сперва сделайте маникюр, аккуратно обрежьте кутикулы, подточите ногти, предав им правильную форму. Затем немного отполируйте ногтевую пластину и нанесите на нее обезжириватель. Далее накрасьте базой и высушите в УФ-лампе. Следующим шагом нанесите тонкий слой лака бежевого или бежево-розового лака и также высушите. Покройте бесцветным слоем, чтобы маникюр держался дольше.

Недавно OBOZREVATEL рассказывал, что такое "маникюр супермоделей" и в чем его преимущество. Обычно для данного покрытия модницы выбирают квадратные ногти или лаконичный миндаль. Чтобы узнать подробности – переходите по ссылке.

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