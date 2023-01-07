Для тех, у кого немного времени: 8 элегантных причесок на каждый день. Фото

Все девушки хотят выглядеть стильно и ухоженно и при этом не тратить много времени и средств. Очень много модниц отдают предпочтение дольше поспать утром, чем сделать голливудскую укладку, на которую нужно выделить как минимум 30 минут. Для причесок, о которых речь пойдет ниже, потребуется всего 5 минут, несколько резинок, заколок и лак для фиксации.

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OBOZREVATEL собрал подборку модных причесок 2023 года для свидания, прогулки с подругой, похода по магазинам или рабочего совещания (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

1. Высокий хвост с прядями у лица

Расчешите волосы и сделайте ровный, прямой пробор. Отделите две пряди у лица, вытяните их утюжком для волос, а остальные волосы соберите в высокий хвост. Сбрызните прическу лаком;

2. Низкий пучок

Есть несколько вариантов сделать пучок. Вы можете заплести косу или жгут и оформить ее в пучок. Также существует еще одна стильная прическа: сделайте обычный низкий хвост, оставив широкие пряди у лица. Хвост аккуратно сверните в "гульку" и закрепите. Затем правую прядь перекиньте налево, обмотав ее вокруг уже готового пучка. То же самое сделайте и с левой прядью;

3. Заколки у лица

Распустите волосы, выпрямите их или немного накрутите. Используйте заколки, чтобы закрепить волосы у лица;

4. Низкий хвост

Практично и очень элегантно. Для данной прически используйте красивую резинку или же совсем спрячьте ее за волосами, как показано на фото. Вы также можете выпустить несколько локонов у лица, чтобы придать образу романтичности;

5. Повязка из 90-х

Это не только дань ретро-стилю, но и широкое поле для фантазии, экспериментов, свежих идей по изменению образа. Такой вариант идеально подойдет для весны, лета и осени;

6. Небрежный пучок

Так как в моде натуральность, вы можете не прилагать усилий, чтобы создать идеальный гладкий пучок. Завяжите низкую или высокую "гульку", немного растрепав пряди;

7. "Мальвинка" с заколкой

Отделите пряди у висков и закрепите их на затылке красивой заколкой, резинкой или шнурком. Полусобранная укладка делается за одну минуту, но отлично освежит внешний вид;

8. Косичка из хвоста

Если вам надоел обычный конский хвост, вы можете заплести волосы в косу или жгут. Эта идея подойдет как для вечернего наряда, так и для кэжуала.

Как писал OBOZREVATEL, правильная прическа поможет вам выглядеть не только стильнее, но и моложе. Существует несколько секретов стрижки и покраски, которых придерживаются стилисты, чтобы превратить девушку в роковую красотку. Подробнее читайте в нашем материале.

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