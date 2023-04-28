Для тех, кто любит шик: что такое голливудский маникюр и почему он вызвал восторг у модниц. Фото

Не всех девушек удовлетворяет однотонное покрытие в пастельных тонах, многим хочется праздника и ощущения веселья. Тогда на помощь приходит голливудский маникюр, создателями которого стали две американки – Дженис Джордан и Дон Линч-Гудвин. Они долгое время находились в поисках идеального яркого дизайна и в 2007 году поняли, что наконец-то нашли технику, которая понравится именитым личностям со всего мира.

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OBOZREVATEL расскажет о главных особенностях данного вида маникюра, а также продемонстрирует восхитительные идеи для торжественного мероприятия. Это покрытие оберегает ногтевую пластину от механических повреждений (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Голливудский маникюр представляет собой оформление ногтей при помощи специальной пленки-фольги. Дизайн пленок поражает многочисленностью и разнообразием. Расцветки начинаются от всевозможных оттенков металлика, до принтов, среди которых животные, цветочные, геометрические, голографические картинки, цветовые переходы.

Почему голливудский маникюр покорил всех звезд?

Данный тип оформления имеет несколько важных преимуществ. Во-первых, он подходит для любой формы и длины ногтей, а в процессе работы нет неприятного запаха. Во-вторых, при удалении покрытия ноготь остается здоровым, ведь не требуется спиливать гель-лак. Также фольга не вызывает аллергии и защищает ногти от окружающей среды.

Но не все так гладко, потому что эта техника имеет и недостатки. Среди них – пленка носится не так долго, как к примеру, лак, потому что фольга может подниматься на кончиках ногтей. Также для нанесения необходимо приобрести специальную лампу. Лучше всего делать этот нейл-арт в салоне, но, если изучить технику, можно повторить и в домашних условиях.

Как информировал OBOZREVATEL, существует пять дизайнов, которые подойдут для любого случая жизни и под каждый наряд. На них не нужно тратить много средств и времени. Этот универсальный маникюр захочется повторить.

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