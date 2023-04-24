Делают почти все женщины: основные ошибки при бритье ног

Летний сезон уже на пороге и скоро мы перейдем на легкую и открытую одежду. А это значит, что многие женщины начнут регулярно брить ноги. Однако эта процедура при неправильном выполнении может вызывать немало проблем, таких как порезы, вросшие волосы и возникновение раздражений кожи.

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OBOZREVATEL рассказывает о распространенных ошибках при бритье. Но о том, как их избежать.

Неправильная косметика

Многие женщины считают, что могут сэкономить на специальных средствах для бритья и воспользоваться обычным мылом или гелем для душа, чтобы побрить ноги. На самом деле пены, гели и другая специальная косметика, в отличие от мыла, не сушит, а увлажняет кожу. Это снижает вероятность порезаться и реже приводит к раздражению.

Спешка

Чтобы иметь наилучший результат на весь день, женщины часто бреют ноги с утра, когда спешат на работу или учебу. Но без правильной подготовки можно получить все нежелательные реакции кожи. Чтобы свести их к минимуму, нужно перед удалением волос хотя бы 10-15 минут постоять под душем. Это смягчит кожу и откроет волосяные фолликулы. Также на качество бритья может повлиять то, что ночью ноги могут немного отекать. Поэтому побрить ноги с вечера – не такая уж плохая идея.

Одноразовые станки

Недорогие одноразовые бритвенные станки быстро затупляются, поэтому их лучше не использовать в качестве основных. Их удобно брать с собой в дорогу. А дома лучше держать качественную бритву со сменными лезвиями. К тому же следует выбирать те варианты, которые имеют 4-5 лезвий – они бреют лучше и меньше раздражают кожу.

Старая бритва

Одноразовые бритвы и кассеты с лезвиями нужно менять после 5-10 применений. После такого использования они затупляются и начинают плохо работать – оставлять пропущенные волоски и царапать кожу. Также на лезвии могут развиваться бактерии, которые, попав в порез, могут вызвать инфекцию. Индикатором того, что лезвия пора заменить, может стать их цвет. Как только металл потускнеет, вещь нужно заменить.

Хранение бритвы в ванной

Повышенная влажность и высокая температура – не лучшие условия для хранения лезвий. Из-за таких условий они быстро ржавеют. А еще это ускоряет развитие микробов. Поэтому бритвы лучше хранить в сухом прохладном месте.

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