Делают образ вульгарным: пять непростительных ошибок в макияже, которые нельзя допускать. Фото

Вечерний макияж может быть настоящим искусством, если за него возьмется профессионал, умеющий подчеркнуть все преимущества и замаскировать недостатки. Однако в руках любителей косметика и кисточки рискуют стать причиной грандиозного провала. Игривость и сексуальность начинающие визажистки часто путают с вульгарностью.

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Избыток цветов, блеска, темные оттенки и желание добавить всего и побольше могут обернуться катастрофическими последствиями. OBOZREVATEL расскажет о 5 непростительных ошибках в вечернем макияже (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Тонкие и подведенные брови

Тренды на широкие или выщипанные брови сменяют друг друга очень часто, но сейчас в моде остается естественность. "Ниточки" над глазами, щедро подведенные темным карандашом – модный провал, который сделает черты лица грубыми.

Смоки-айс и красные губы

Существует правило: акцент в хорошем макияже должен быть либо на глаза, либо на губы. Если объединить их, образ выглядит вульгарным, неопрятным и будет "кричать" о желании привлечь внимание.

Тени такого же цвета, как глаза

Обычно веки красят, чтобы скорректировать форму глаза или подчеркнуть цвет. В первом случае выбирать стоит темные оттенки, а во втором – контрастные. Зеленоглазым красавицам не подойдет зеленый макияж, ведь на фоне насыщенного продукта цвет глаз будет казаться более тусклым.

Яркая помада с перламутром

Такой помады вообще не должно быть в косметичке ни одной леди, стремящейся выглядеть стильно и "дорого". Естественный блеск – решение проблемы с маленьким объемом, а перламутр только удешевит образ и придаст ему пошлости.

Темный контуринг

Кто из красавиц не желает акцентировать внимание на острых скулах или скорректировать форму носа, лба и подбородка несколькими мазками кисточки? Однако этот лайфхак будет иметь обратный эффект, если его неаккуратно растушевать и подобрать слишком темный цвет.

Ранее OBOZREVATEL писал, что существует несколько ошибок в макияже глаз, которые могут состариться. Осторожно нужно быть с графитовыми и черными оттенками теней, накладными ресницами и стрелками. Чтобы узнать детали – переходите по ссылке.

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