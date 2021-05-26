Летний сезон всегда настает неожиданно, и советы, как заполучить форму тела мечты, звучат из каждого чайника. Давайте разберемся вместе, что все же эффективней - спортзал или нож пластического хирурга.

Липосакция, липофилинг, липомоделирование: как именно пластическая хирургия делает нас стройными

В пластической хирургии с объемами и контурами тела "работают" такие операции, как липосакция, липофилинг или же комбинация этих двух техник - липомоделирование. В корне всех этих слов не зря используется слово “липо”, что с латыни, в моем фривольном переводе, значит “жирок”.

Все эти операции, прямо говоря, убирают жировые отложения в тех зонах, где это необходимо, и добавляют их туда, где есть дефицит.

Да, если говорить об определенных зонах тела, то недостаточное количество жировой ткани может быть такой же эстетической проблемой, как и избыток жировой ткани в других зонах.

Например, лицо. Ведь с возрастом естественный жир из него “уходит”, а восполнить утраченное помогает липофилинг и другие методики эстетической медицины.

Когда говорят о похудении в клинике пластической хирургии, имеют в виду конкретно липосакцию.

Однако, корректно ли говорить о липосакции, как о методе для снижения веса?

Нет. Липосакция помогает скорректировать объемы тела, но у меня каждый раз непроизвольно поднимается к небесам взгляд, когда я слышу - “у меня ожирение! Нужна липосакция!”. Борьба с избыточным весом, который переходит в ожирение - это не только об эстетике. Здесь необходим комплексный подход к лечению. И только после снижения веса путем правильного питания, тренировок, коррекции гормонального фона, возможно последующее проведение пластической операции. Чаще всего, в случае большого веса - это операция абдоминопластика, совмещенная с липосакцией.

Кому подходит хирургическая коррекция веса и объемов?

Липосакция работает лучше всего, когда пациент имеет постоянный нормальный или незначительно превышающий норму вес. И при этом желает скорректировать объемы в определенных зонах.

Как правило, для результата хватает одной липосакции. Но когда есть большие объемы жировых отложений, может понадобиться повторная процедура.

Где липосакция "работает" лучше всего?

Липосакция успешно убирает жир в зоне второго подбородка, брылей, спины, рук, боков, живота, внутренней стороны бедер, коленей, лобка, “вдовий горб” или холку. В общем, везде, где на теле и лице откладывается жир - его можно убрать с помощью липосакции.

Есть несколько видов липосакций. Оптимальный вариант всегда подбирается хирургом исходя из показаний и особенностей пациента.

Часто хирурги совмещают липосакцию и липофилинг, чтобы создать именно такой контур тела, который желает получить пациент. Главное преимущество метода - возможность получить тело своей мечты, образно, за один день в клинике.

Однако, не следует воспринимать липомоделирование, как волшебную таблетку. Операция действительно помогает убрать лишние объемы и сохранить результат на некоторое время. Но, чтобы оставить эффект надолго, нужно будет подключить правильное питание и физическую активность.

Так все-таки что лучше - спорт и ПП или липосакция+липофилинг?

Однозначно ответить на этот вопрос невозможно. Все мы разные и нам подходят разные методы.

Липосакция и липомоделирование выглядят, как путь наименьшего сопротивления, чтобы получить желаемые результаты. Операция, действительно приблизит вас к формам мечты быстрее, чем спорт и ПП, даже учитывая сроки реабилитации.

Кроме того, несмотря на мотивирующие манифесты брендов кроссовок, у нашего тела есть ограничения. Бывает очень сложно убрать жировые отложения в некоторых зонах тела, даже с учетом тренировок и правильного питанмя.

Такие зоны называют “жировыми ловушкам”. То есть, жировая ткань уходит из этих зон медленно, неохотно, или упрямо не уходит совсем.

Например, к такой зоне часто относится область над коленями, лобковая область, “галифе”. Также физические нагрузки могут не оправдать ожидания в плане формы. Например, очень хочется соблазнительный изгиб талии, а тренировки делают тело более подсушенным и атлетичным, дарят четкий контур, а не мягкую линию. Операция с такими запросами может помочь.

Операция также уместна, когда есть цель не только избавиться от жировых отложений, но и от лишней кожи. Правильное питание или упражнения не помогут справиться со значительным количеством обвисшей кожи после резкого похудения или вследствие возрастных изменений.

Когда нужно идти быстро - идите на липосакцию. Когда нужно идти далеко - идите в спортзал и к диетологу.

Узнали известную цитату из Фейсбука? Я ее модифицировал, и у нас получился ответ на главную тему статьи.

Когда прийти в форму нужно быстро, то операция - хороший помощник. Но, чтобы сохранить результат и быть в отличной форме через несколько лет после операции и на протяжении всей жизни, нужно полюбить умеренные физические нагрузки, правильное питание и режим дня.

Способ прийти в форму есть всегда. Делайте так, как вам удобно.

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