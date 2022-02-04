Что будет, если год не мыть голову шампунем. Парикмахер провела эксперимент над дочерью и поразила сеть

Австралийская парикмахер и блогер Мишель Дэннис продемонстрировала пользователям сети волосы своей четырехлетней дочери, которые не видели шампуня 16 месяцев. На удивление, детские пряди были здоровыми и блестящими.

На своей странице в TikTok австралийка выложила ролик (чтобы просмотреть видео, доскролльте до конца страницы), в котором рассказала, что вместо шампуня использовала воду и средство для очищения кожи головы.

"Позвольте мне напомнить вам, когда я в последний раз использовала шампунь для волос моей четырехлетней дочери… 16 месяцев назад", – написала мать троих детей.

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Она утверждает, что отказ от шампуня положительно влияет на состояние кожи головы.

"Отказ от шампуня сохраняет детскую кожу головы и волосы здоровыми и сбалансированными. Никакого жира, никакой перхоти, никакого запаха", – добавила парикмахер.

Стоит отметить, что ролик стал вирусным и за две недели его просмотрели около 350 тысяч раз, при том, что на страницу блогера подписано 35 тысяч пользователей.

Это заставило Дэннис поделиться собственной разработкой в уходе за волосами.

"Вода и ее собственная выработка кожного сала очищают кожу, делают ее сбалансированной и здоровой. Дополнительно я использую масло для волос, чтобы волосы легко расчесывались, спрей для очищения от перхоти и кондиционер после купания. Дети вырабатывают нужное количество кожного сала, чтобы защитить кожу от бактерий и окружающей среды, но при мытье шампунем оно смывается", – рассказала австралийка.

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