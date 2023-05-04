Четыре оттенка помады, которые запрещены после 40 лет: старят и подчеркивают недостатки. Фото

Макияж – очень хлопотная задача, когда возрастные изменения на лице дают о себе знать. Чтобы не подчеркнуть морщинки и пигментные пятна, нужно внимательно выбирать цвет помады.

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В частности, избегать 4 оттенков, которые добавят лет и подчеркнут недостатки. OBOZREVATEL решил показать, почему они плохо смотрятся на губах женщин после 40 лет (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Морковный

Яркий морковный оттенок не подходит женщинам после 40 лет, ведь такой неоднозначный тон требует идеальной кожи без пятен и заметных вен. К тому же, помада теплого оттенка может сыграть плохую шутку с зубами, визуально придав им желтизны.

Нюдовый

С возрастом губы теряют цвет, поэтому их нужно подчеркнуть, а не сделать еще более незаметными. Помады бежевых оттенков словно "стирают" губы совсем, превращая лицо в бледную маску.

Розовый перламутр

Помады с блестящими частицами – табу для женщин после 40 лет. Они подчеркнут все морщинки, а антитрендовый цвет придаст лишних лет.

Розовая фуксия

Смелые эксперименты лучше оставить юным девушкам и приберечь для тематических фотосессий. В обычной жизни на дамах в почтенном возрасте такой кислотный оттенок будет отдавать дешевизной, желанием привлечь внимание и отвлечь от недостатков.

Ранее OBOZREVATEL писал об "опасных" стрижках, которые полнят и могут состарить. Особенно они не подходят женщинам с пухлыми щечками. Подробнее – в нашем материале.

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