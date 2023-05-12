'Арбузный' маникюр ворвался в моду: лучшие идеи необычного дизайна. Фото

"Арбузный" маникюр – это трендовая идея дизайна в летнее время года. Сочетание контрастных, но таких знакомых и сочных, цветов на ноготках поможет дополнить образ интересной деталью.

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Поскольку лето – сезон фруктов, ягод, овощей и зелени, маникюр соответствующих оттенков и дизайнов будет актуальным. OBOZREVATEL решил показать несколько трендовых вариантов (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Выбирая "арбузный" маникюр, не обязательно сосредотачиваться на характерных полосках или рисовать круги на ногтях. Такой дизайн, напротив, будет смотреться инфантильно и антитрендово.

Лучше сосредоточиться на сочетании оттенков красного и зеленого цветов. Они могут быть яркими, но не менее красиво будут выглядеть и тусклые лаки.

Разноцветные ногти, френч на цветной базе или другие стильные дизайны можно легко воспроизвести в этих оттенках.

Ранее OBOZREVATEL писал, что широкую ногтевую пластину можно визуально исправить с помощью определенного дизайна. В частности, чтобы добиться такого эффекта, нужно отказаться от французского маникюра, ярких оттенков лака, больших рисунков и страз, горизонтального градиента и омбре, а также матового топа.

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