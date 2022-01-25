8 самых популярных ошибок при удалении макияжа, которые делают все женщины

При неправильном удалении макияжа могут возникнуть раздражения, ожоги и даже маленькие морщинки, предупреждают эксперты. Существует целых 8 частых ошибок, которые допускают женщины в ванной, даже не подозревая, какой вред наносят лицу.

Дерматологи из Нью-Йорка Жюли Карен, Франческа Фуско и Дебра Луфман составили для издания Cosmopolitan перечень неправильных шагов при умывании. Специалисты порекомендовали прислушиваться к советам и избегать распространенных ошибок (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Активные движения ватными дисками

Дерматологи подчеркивают, что активное растирание средства для смывания макияжа ватным диском может в будущем стать причиной поврежденной кожи вокруг глаз. Для того чтобы избавиться от туши или теней, нужно смочить диск и приложить его к лицу на 5-7 секунд, после чего осторожно удалить мейк-ап.

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Отсутствие специального средства для век

По словам эксертов, кожа вокруг глаз намного тоньше и требует специального средства для удаления макияжа. Таким образом, обычная мицеллярная вода или мыло могут подходить для кожи лица, однако сушить зону век.

Горизонтальные движения при удалении туши

Чтобы уберечь ресницы от механической травмы и выпадения, нужно удалять тушь исключительно от корешка до кончиков. Таким образом, на диске или полотенце не останутся лишние ресницы.

Один ватный диск

Специалисты отмечают, что многие женщины из-за лени и экономности пытаются удалить весь макияж одним или двумя ватными дисками. По словам экспертов, такое очищение не имеет смысла, ведь остатки косметики просто растираются по коже.

Отсутствие обязательного умывания

Средства для удаления макияжа оставляют после себя тонкую маслянистую пленку, которая не даст коже полноценно "дышать" и усложнит проникновение в поры крема или другого уходного продукта. Именно поэтому эксперты советуют дополнительно умываться после очищения мициллярными продуктами.

Недостаточное очищение

Дерматологи отмечают случаи, когда красавицы ложатся спать, оставляя на лице остатки косметики в труднодоступных местах. По словам специалистов, ватные диски, салфетки или полотенце должны быть полностью чистыми после умывания, чтобы предотвратить закупоревание косметических средств в порах и дальнейшего возникновение раздражения.

Пренебрежение макияжем бровей

Большинство средств для укладки бровей имеют восковое основание, которое при несмывании может привести к тому, что тоненькие волоски не смогут получать кислород и поредеют.

Пилинг или скраб на нижнее веко

Специалисты вспоминают, что сталкивались с ошибочным мифом об "обновлении" кожи на нижних веках с помощью скраба или пилинга. На самом деле область вокруг глаз слишком тонкая и нежная, чтобы использовать на ней средства для кожи лица, поэтому механические и химические факторы раздражают ее гораздо быстрее.

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