В США близнецы родились с разницей в 15 минут: мальчик в 2021 году, а девочка в 2022-м

В штате Калифорния (США) в новогоднюю ночь Фатима Мадригал и Роберт Трухильо стали родителями близнецов. Мальчик по имени Альфредо родился 31 декабря 2021 года в 23:45, а его младшая сестра Айлин через 15 минут – 1 января 2022-го.

Об этом, ссылаясь на пресс-службу Медицинского центра "Нативидад", сообщило издание PEOPLE. Для счастливой мамы стало шоком, что ее дети-близнецы будут праздновать дни рождения в разные даты.

Такой случай является уникальным не только для семьи Трухильо, но и для медучреждения. Акушер-гинеколог и семейный врач Ана Абрил Ариас призналась, что эти роды стали самыми запоминающимися в ее карьере.

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"Было очень приятно помочь этим малышам благополучно добраться сюда в 2021 и 2022 годы. Это был прекрасное и незабываемое начало Нового года", – прокомментировала доктор.

Фатима же не может говорить о своих новорожденных малышах без слез счастья. По словам новоиспеченный мамы, роды прошли легко и теперь она готовится к воспитанию своих сына и дочери.

Ранее OBOZREVATEL писал про 9-месячного малыша по имени Эвертт Колли, которому сделали операцию по кохлеарной имплантации, поскольку он родился глухим. К нему вернулся слух, и когда он услышал голос своих родителей Эшли и Закари, засиял от радости. Трогательное видео покорило сеть. Посмотреть его можно в нашем материале.