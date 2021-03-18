В Киеве состоялся конкурс 'Амбассадорки науки и просвещения' Киевской МАН 2021

Конкурс "Амбассадорки науки и просвещения" Киевской МАН 2021, девиз которого "Лидерство и расширение прав и возможностей девушек в STEM науках, образовании и профессиях", завершился! Его финал состоялся в Пространстве свободного общения DIALOG HUB и принес нам имена победительниц!

Ими стали:

Амбассадорка просвещения зрительских симпатий – Анастасия ФЕДЬКО, ученица 10-го класса Киевской гимназии №287.

Амбассадорка просвещения креативности и творчества в STEAM-науках – Анастасья КРАВЧЕНКО, студентка І-го курса Художественного колледжа имени Сальвадора Дали.

Амбассадорка просвещения STEM-наук – Елена КОВАЛЕНКО, лицеистка 10-го класса Политехнического лицея НТУУ КПИ.

Амбассадорка просвещения – лидер – Анна УЩАПОВСКАЯ, ученица 10-го класса Учебно-воспитательного комплекса №176 имени Мигеля де Сервантеса г. Киева, которая получила в подарок авторскую вышиванку от дизайн-студии Оксаны Полонец.

Амбассадорка просвещения – ученая – Валентина ЗИНЬКОВА, лицеистка 11-го класса Технического лицея НТУУ "КПИ". В подарок от ювелирного дома ZARINA Валентина получила украшение в виде цепочки с ключом, как символ ключа от знаний.

Специальную награду получила Виолетта КУКУРУЗА от основательницы конкурса Инессы Пустоваловой. Виолетта выступит на форуме девушек-лидеров в октябре этого года.

В своем финальном выступлении председатель жюри госпожа Найденова отметила, что жюри было очень трудно выбирать победительниц, все девушки чудесные и неповторимые, а номинаций было недостаточно, так, например, Мария Букреева, которая первой начинала финальные состязания, победила б в номинации "Первооткрыватель", Мария Кульбаева - в номинации "Вселенная эмоций", София Санжаровская – "Научная династия", Маргарита Рогоза – "Разрушитель границ", Алина Воронина – "За искренность", Анастасия Кириченко – "Королева красоты". Также госпожа Найденова выразила удовлетворение тем, что каждая участница конкурса получила ментора, что позволит старшему поколению поддержать девушек и передать им свой опыт.

Киевская Малая академия наук учащейся молодежи проводит этот конкурс среди воспитанниц различных научных отделений третий год подряд. В 2019 году Школой лидерства и фасилитацийних практик КМАН был основан конкурс "Умница-красавица Киевской МАН". Концепт конкурса разработала компания GUGA ENTARTAINMENT GROUP, режиссерская поддержка компании KOLLERAHA, а неизменным ведущим конкурса стал артист театра и кино Евгений Назаренко. С 2020 года конкурс проходит уже под символическим названием "Амбасадорки науки и просвещения", потому что его участницы должны не только продемонстрировать свои интеллектуальные и творческие способности, но и проявить активную жизненную и общественную позицию, лидерские качества, подтвердить свою способность стать настоящими амбассадорками научного образования, вдохновлять личным примером, мотивировать своих сверстников на получение знаний и занятие наукой, учить брать ответственность за свои решения, уверенно идти к своей мечте, доказывать, что не нужно бояться ошибок, изменяться самим и изменять к лучшему мир. Мы уверены, что именно о таких девушках писал Иван Франко в стихотворении "Мы осы, мы осы!.."

Кроме упомянутых уже победительниц, в финале принимали участие: Букреева Мария, ученица 9-го класса УВК лицея №157; Воронина Алина, ученица 9-го класса гимназии НПУ имени М. П. Драгоманова; Кириченко Анастасия, ученица 11-го класса гимназии №283 II-III степеней; Кульбаева Мария, ученица 10-го класса лицея информационных технологий №79; Люшенко Людмила, ученица 11-го класса Политехнического лицея НТУУ КПИ; Полулях Ольга, ученица 9-го класса специализированной школы I-III ступеней № 265; Рогоза Маргарита, ученица 11-го класса Бучанского НПК С-ООШ №4; Санжаровская София, ученица 11-го класса Украинского физико-математического лицея КНУ имени Тараса Шевченко.

А в состав жюри входили:

Любовь НАЙДЕНОВА – Председатель жюри, заместитель директора по научной работе Института социальной и политической психологии Национальной Академии Педагогических Наук Украины, доктор психологических наук, член-корреспондент Национальной Академии Педагогических Наук Украины;

Александра МЕЛЬНИК – координатор проектов молодежного женского лидерства Украинского женского фонда;

Ольга РУДНЕВА – директор Фонда Елены Пинчук;

Нина ПОТАРСКАЯ – национальный координатор Международной женской лиги за мир и свободу, директор ОО "Центр социальных и трудовых исследований", которая подготовила вопросы на конкурс "Вопросы от жюри";

Лилия ЛЮБОМУДРОВА – координатор программ "Юнисеф" по развитию молодежи;

Оксана ПОЛОНЕЦ – известный украинский дизайнер.

С приветственными словами к финалисткам конкурса обращались директор Киевской МАН ученической молодежи, кандидат химических наук, заслуженный работник сферы услуг Украины Ирина Полищук и основатель проекта Образовательные амбассадорки, сокращенно ОСА, практический психолог, руководитель Школы лидерства и фасилитационных практик Инесса Пустовалова.

Все девушки получили отличия Образовательных Амбасадорок, цветы от цветочной компании КВИТАНКА и подарки от Киевской МАН. Финал конкурса завершился, а для девушек-участниц начался новый этап жизни в проекте Образовательных Амбасадорок, сокращенно ОСА. Пожелаем им успехов!