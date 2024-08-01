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Блог | "Календарь праздников" на каждый день августа: как весело провести время с детьми
Я завершала писать задания к этому "календарю праздников" на каждый день сегодня ночью. И после этой ночи буду еще больше стараться держаться за жизнь и радость. 31 идея для каждого дня августа.
Далее текст на языке оригинала.
- День вигадування нових слів – уяви, що у тебе є своя власна мова. Як в ній звучить слово радість?
- День надсилання таємних усмішок – уяви, кому би тобі хотілось її надіслати
- "День босоніж" - спробуй ходити (в місці, де точно безпечно) босоніж, відчуй п’ятку, подушечки пальців, пальчики.
- День розчісування волосся пальцями – уяви, що твої пальці – це гребінець. Почухай волосся та шкіру голови, наче гладиш котика
- День "а яка радість на смак" - якби у радості був смак, яким би він був саме сьогодні? (солоним, солодким, трохи гірким, холодним чи теплим, з бульбашками?)
- День малювання в повітрі (носом) веселки – уяви, що ти можеш малювати носом, Зроби рух головою, наче кінчиком носа над собою малюєш веселку в небі. І стоїш під нею
- День годування фей та ельфів – як думаєш, що вони їдять?
- День створення дощу – якщо зараз спекотно, прискай навколо пульверизатором чи просто струшуй краплі води пальцями
- День обіймів з деревами – яке дерево тебе покличе обійматись
- День літніх подарунків – що сьогодні ти вважатимеш подарунком літа?
- День стряхування з плечей важкості – раз на кілька годин роби вдих і на видиху опускай плечі, і відводь їх назад, наче скидаєш вантаж
- День кількох ковтків води – нагадуй собі час від часу – "а зараз роблю кілька ковтків води"
- День створення молоком таємних листів – обмакни пензлик в молоко і підпиши листівку чи напиши секретне послання. Потім обережно (за допомогою дорослих) потримай папір над вогнем свічки – літери проявляться.
- День слів – "я можу!" Ти точно зможеш!
- День закоханих вулиць – уяви, що ти подобаєшся не тільки людям, я і вулицям, якими ти йдеш
- День повільного розсмоктування льодяників. Тобі вистачає терпіння на це?
- День ходи з підстрибуванням. Правда, це схоже на танок?
- День відкривання книг на випадковій сторінці. Що тобі підказує сьогодні книга?
- День ворушіння уявними вусами. (чи вухами ))
- День пошуку жовтого кольору – скільки ти нарахуєш предметів жовтого кольору за 10 хвилин?
- День ледь чутного мугикання пісень. яку пісню ти пригадаєш сьогодні?
- День знайденого фільму чи мультфільму. Що сьогодні захочеться переглянути
- День дружби із собою. Чи ставишся ти до себе, як до друга, чи можеш підтримати себе, як би підтримав\ла друга\подругу?
- День ходіння чумацьким шляхом – уяви, що ходиш справжнім чумацьким шляхо, який можна побачити в небі в серпні. Як змінюється твоя хода, як почуваєшся… може ти теж Зірка?
- День танцю з вітром. Розкрий руки і відчуй себе пір’їнкою чи листочком, який переміщує вітер. Який танець з вітром ти танцюєш
- День ходіння з уявною короною на голові. Уяви, що на тобі корона – твоя власна корона. Як змінюється твоя постава, хода, мова
- День "яка ти тварина сьогодні". Уяви себе твариною, зроби рух, видай звук (можна не в голос) цієї тварини
- День думок з ароматом… Зупинись на мить – який аромат у твоїх думок саме зараз?
- День підморгування собі. Коли бачиш своє відображення будь-де, підморгни собі
- День, коли сонце цілує в маківку. Навіть коли ти в капелюшку, уяви, що саме сонце ніжно цілує тебе в маківку
- День "великого пальця". Склади руку в кулак і випрями великий палець, наче показуєш жест – круто. Все так і має бути.
(в ці ідеї я непомітно заклала практики з регуляції, тільки нікому не кажіть :-))))
Ілюстрація Diana Dubossarska – дякую, Діана, колись я все ж надрукую цей календар.
Нехай в кожному нашому дні будуть хвилини безтурботності.
Обіймаю, Родино! як вірю в Перемогу!
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