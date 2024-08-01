Я завершала писать задания к этому "календарю праздников" на каждый день сегодня ночью. И после этой ночи буду еще больше стараться держаться за жизнь и радость. 31 идея для каждого дня августа.

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Далее текст на языке оригинала.

День вигадування нових слів – уяви, що у тебе є своя власна мова. Як в ній звучить слово радість? День надсилання таємних усмішок – уяви, кому би тобі хотілось її надіслати "День босоніж" - спробуй ходити (в місці, де точно безпечно) босоніж, відчуй п’ятку, подушечки пальців, пальчики. День розчісування волосся пальцями – уяви, що твої пальці – це гребінець. Почухай волосся та шкіру голови, наче гладиш котика День "а яка радість на смак" - якби у радості був смак, яким би він був саме сьогодні? (солоним, солодким, трохи гірким, холодним чи теплим, з бульбашками?) День малювання в повітрі (носом) веселки – уяви, що ти можеш малювати носом, Зроби рух головою, наче кінчиком носа над собою малюєш веселку в небі. І стоїш під нею День годування фей та ельфів – як думаєш, що вони їдять? День створення дощу – якщо зараз спекотно, прискай навколо пульверизатором чи просто струшуй краплі води пальцями День обіймів з деревами – яке дерево тебе покличе обійматись День літніх подарунків – що сьогодні ти вважатимеш подарунком літа? День стряхування з плечей важкості – раз на кілька годин роби вдих і на видиху опускай плечі, і відводь їх назад, наче скидаєш вантаж День кількох ковтків води – нагадуй собі час від часу – "а зараз роблю кілька ковтків води" День створення молоком таємних листів – обмакни пензлик в молоко і підпиши листівку чи напиши секретне послання. Потім обережно (за допомогою дорослих) потримай папір над вогнем свічки – літери проявляться. День слів – "я можу!" Ти точно зможеш! День закоханих вулиць – уяви, що ти подобаєшся не тільки людям, я і вулицям, якими ти йдеш День повільного розсмоктування льодяників. Тобі вистачає терпіння на це? День ходи з підстрибуванням. Правда, це схоже на танок? День відкривання книг на випадковій сторінці. Що тобі підказує сьогодні книга? День ворушіння уявними вусами. (чи вухами )) День пошуку жовтого кольору – скільки ти нарахуєш предметів жовтого кольору за 10 хвилин? День ледь чутного мугикання пісень. яку пісню ти пригадаєш сьогодні? День знайденого фільму чи мультфільму. Що сьогодні захочеться переглянути День дружби із собою. Чи ставишся ти до себе, як до друга, чи можеш підтримати себе, як би підтримав\ла друга\подругу? День ходіння чумацьким шляхом – уяви, що ходиш справжнім чумацьким шляхо, який можна побачити в небі в серпні. Як змінюється твоя хода, як почуваєшся… може ти теж Зірка? День танцю з вітром. Розкрий руки і відчуй себе пір’їнкою чи листочком, який переміщує вітер. Який танець з вітром ти танцюєш День ходіння з уявною короною на голові. Уяви, що на тобі корона – твоя власна корона. Як змінюється твоя постава, хода, мова День "яка ти тварина сьогодні". Уяви себе твариною, зроби рух, видай звук (можна не в голос) цієї тварини День думок з ароматом… Зупинись на мить – який аромат у твоїх думок саме зараз? День підморгування собі. Коли бачиш своє відображення будь-де, підморгни собі День, коли сонце цілує в маківку. Навіть коли ти в капелюшку, уяви, що саме сонце ніжно цілує тебе в маківку День "великого пальця". Склади руку в кулак і випрями великий палець, наче показуєш жест – круто. Все так і має бути.

(в ці ідеї я непомітно заклала практики з регуляції, тільки нікому не кажіть :-))))

Ілюстрація Diana Dubossarska – дякую, Діана, колись я все ж надрукую цей календар.

Нехай в кожному нашому дні будуть хвилини безтурботності.

Обіймаю, Родино! як вірю в Перемогу!