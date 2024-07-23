35 игр в пути. (на самом деле, для любых обстоятельств)

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Я готовилась к 30-часовому путешествию в автобусе с ребенком и вспоминала недавнюю дорогу поездом рядом с малышами, которых пытались унять родители. Когда в пути нужно соблюдать большее количество правил и меньше возможностей для движения – это может стать испытанием для всех. Я собрала с заботой о родителях и детях 35 очень простых идей для детей всех возрастов – для развлечения, успокоения, развития и близости.

Далее текст на языке оригинала.

Можуть знадобитись: Фломастери\воскова крейда, (якщо їх немає, підійде і ручка чи олівець), блокнот, хустинка, резинки для волосся, шкарпетки.

У дорозі користуватися блокнотом із відривними листами зручніше, ніж окремими листами.

Краще обирати фломастери та воскову крейду (дитина може засмутитись, якщо олівці впадуть і зламаються, а гострим грифелем олівця можна травмуватись).

1. Намалювати чи розмальовувати листівку, яку потім можна зберегти чи відправити родичам або самому собі. Можна взяти із собою шаблони чи намалювати те, про що дитина мріє в подорожі. Це трансформує тривогу від невідомого досвіду в майбутньому в радісне очікування

2. Малюнки з долоньками. Коли ми обводимо долоні – повертаємо дитині відчуття контурів, кордонів тіла, це допомагає відчути себе більш впевнено. Контур долоньки стає "мандалою", що символізує внутрішній простір, який дитина сама може заповнити.

- Обвести долоньку дитини і попросити намалювати щось всередині неї.

- Обвести долоньку і попросити дитину кожний палець присвятити якійсь емоції. Намалювати на намальованій подушечці пальця мордочки – веселу, сумну, здивовану, розлючену, налякану. торкатись пальців і розповідати про те, коли були такі емоції. Чи запитати – що може допомогти цьому пальчику.

3. малювати один за одним — кожен додає до малюнка якусь деталь.

4. Намалювати на аркуші багато крапок, з’єднувати їх в малюнок.

5. Домовитись, що будете малювати. Малювати одночасно на різних аркушах с заплющеними очима.

6. Малювати щось однією лінією (не відриваючи фломастера від паперу)

7. Малювання словом. Обрати слово. Намалювати контур (котика, сонечка), використовуючи тільки літери слова, розмалювати ним картинку (так дитина одночасно малює, запам’ятовує літери, повертає відчуття кордонів)

8. Вигадати нове слово – намалювати, як воно може виглядати.

9. Взяти із собою кілька листів кухонних рушників чи серветок із дірочками-візерунками. Діти люблять фломастерами розмальовувати дірочки на папері (виходить красивий кольоровий візерунок).

10. Якщо в дорозі є палички для розмішування цукру, можна з них зробити чудові фігурки – намалювати обличчя і грати, наче ляльковим театром. Якщо ви знаєте, що місця в валізці обмаль і іграшки взяти не буде можливості – можна заготувати такі палички

11. малювати портрети один одного, не дивлячись на папір, не відводячи очей від обличчя "моделі" (це завжди виходить весело)

12. Намалювати лабіринт – дитина має знайти з нього вихід.

13. Намалювати багато кружечків діаметром з подушечку пальця дитини. (чим менше дитина, тим менше має бути кружечків за кількістю і тим більше вони мають бути за розміром). Розставити в кружечках в довільному порядку цифри, але так, щоб дальня цифра була на відстані не більше, ніж розкриті великий палець та мізинець. Дитина має знаходити цифру і "стрибати" чи дотягуватись до неї пальчиком. Можна поставити таймер і намагатись пройти всі цифри на певний час.

14.Написати ім'я дитини – вона має до кожної літери домалювати якусь деталь.

15. Кожен гравець обирає свій колір фломастера. Одночасно на одному аркушу паперу малювати смайли (усміхайки). Хто намалює більше – переможець

16. Ніжний котик – гра з проєкту: "Гратися і не боятися".

Запропонуйте дитині подумати про те, що викличе у неї відчуття безпеки та ніжності. Наприклад, ніжно "погладити" уявне кошеня. Таке "піклування" про маленьку тваринку дозволить дитині розслабитись та заспокоїтись.

Більше відео тут.

17. Якщо із собою є шарфик чи хустина – з них викладати фігурки чи літери

18. "квест" – на папері написати (чи намалювати) те, що дитина має знайти в купе чи вагоні. Коли дитина це знаходить, навпроти малює смайл (можна шукати: рушник, туалет (можна так стимулювати дитину піти до туалету), стіл, двері, валізка, окуляри, ручка, телефон…)

19. "Читаю по губах" – запропонувати вгадати знайому пісню, але не співати її вголос, тільки відкривати рота, наче співаємо (це насправді складна гра, можна розпочати з вгадування слова)

20. Гра в "дуй-бол". Дути на обгортку з цукерки, що лежить на столику. Передавати один одному диханням.

21. Зробити іграшку зі шкарпеток.

22. чи зробити іграшку з хустини.

23. Кілька кубиків завжди можуть стати у пригоді (можна грати: "у кого більше випаде" – стимулювати дитину вчити цифри та рахувати.

Замість кубиків можна використовувати пальці – згинаємо руки в кулак, на рахунок один-два – три – показуємо пальці від 1 до 5. Знаходимо суму. Домовляємось, з кого починаємо рахувати. На кого випадає – той переможець.

24. Телеграма (буде привід розповісти дитині, що це) обираємо коротке слово. Кожна літера слова – початок нового слова. СЛОН – Срібний Ланцюжок Охороняє Ніч чи Спритний Лис Обпік Ніс. Перемагає той, хто вигадає найсмішніше речення

25. "Тарабарська мова". Говорити один з одним "тарабарською мовою", тобто вигаданою, намагаючись за інтонацією вгадати, про що говорить кожен;

26. "Alias". Вгадувати слово за описом. Однак важливо не називати саме слово;

27. Гра в слова. Наступний гравець називає слово на останню букву слова попереднього гравця;

28. "Казка". Скласти казку, коли кожен говорить по реченню;

29. "Навспак". Говорити слова навпаки, не записуючи їх. Наприклад, "чайник" — "кинйач", "стіна" — "анітс"; для маленьких дітей обирати слова з трьох літер - кіт, чай, рух, рот, ніс, ніч, дім ..

30. Гра – "Я" – сказати Я – добрий, (я веселий, я сумний, я злий, я натхнений, я вередливий, я замріяний, я з’їв кисле, я наляканий, я переможець…) і одночасно відображати це, змінювати міміку.

Можна показувати емоцію, а інший гравець має її вгадати.

31. Хто це? Торкаємось дитини "доторками тварин" – наче його гладить чи торкається писочком котик, по ньому стрибає коник, сідає метелик, якщо дитина не боїться – повзе змійка, бігає мурашка, хвостиком гладить лисичка... А дитина має вгадати, що це за тварина

32.Можна завантажити в телефон карткову гру Сила Запитань.

33. Завантажити гру Картки сили – в ній буде багато пропозицій для ігор.

34. Завантажити картки Обійманці.

35. "Я бачу" – називати по черзі, що ми бачимо поруч (в машині, в вагоні, за вікном).

Легких доріг. Радості дітям і сил батькам.