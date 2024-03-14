Не только мужчины, но и женщины могут быть успешными предпринимателями, создателями многомиллионного бизнеса и известных на весь мир компаний. История знает множество примеров, когда женщины создавали что-то новое и невероятное, начиная от ток-шоу и заканчивая продукцией и всемирно известными товарами, которыми мы пользуемся по сей день.

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Мене звати Марʼяна Кох-Зорова, я Голова управління фінансовими ризиками найбільшоі міжнародноі шоколадної компанії у Швейцарії та володарка титулу Mrs. West Europe Globe 2024, я постійно цікавлюся жінками у світі бізнесу, і надихаюсь їхніми історіями успіху. І в цій статті я розповім вам про 7 найуспішніших бізнес-леді, які перевернули світ з ніг на голову та з нуля побудували великий бізнес.

Сара Блеклі, виробник білизни

Маючи $5000 стартового капіталу, 29-річна Блейклі започаткувала власну компанію з офісом у своїй квартирі в Атланті, але і подумати не могла, що стане мільярдеркою. Колись вона працювала у сфері продажів копіювальних апаратів, але вирішила відкрити свій бізнес. Блейклі придумала і запатентувала стягуючу білизну — інноваційні колготки без швів, без стопи і з принципово новим еластичним поясом. У 2000 році безшовні комплекти нижньої білизни, які винайшла Блейклі, потрапили на полиці найелітніших універмагів. А в 2024-му вона - власниця компанії Spanx, яка на сьогоднішній день коштує 150 мільйонів доларів.

Кеті Ленне, нафтова магнатка

Американці Кеті Ленне було усього 23 роки, коли вона заснувала компанію з торгівлі нафтою Sun Coast Resources. Через тридцять років вона перетворилася на найбільшу компанію Техасу, що належить жінці. Виручка Sun Coast Resources - $1,8 млрд, зараз тут працює 1800 осіб, у тому числі й чоловік Кеті. Вона належить до тих компаній, які після ураганів Сенді та Катріна оперативно постачали нафту до постраждалих регіонів. Статки Кеті близько $340 млн.

Торі Берч, дизайнерка

Колишня журналістка Торі Берч стала чи не найбільшим відкриттям у світі моди. Торі Берч називають королевою богемного шику, а створені нею балетки Reva, названі на честь її матері, стали чи не головним взуттям США. Спочатку Торі відкрила власний магазин на Манхеттені і виступала дизайнером одягу. Та на сьогодні компанія її імені виросла у справжню імперію рітейлу, вартість якої оцінюють у $3 млрд.

Берч постійно розширює свій бізнес: випускає годинники, косметику та парфуми, лінію модного спортивного одягу та одягу для йоги. Також вона керує венчурною компанією Elizabeth Street Capital, який підтримує жінок-підприємців.

Опра Вінфрі, телеведуча

Американська телеведуча Опра Вінфрі багато років очолює список найвпливовіших знаменитостей за версією журналу Forbes. Статки Опри оцінюють у 2,7 мільярда доларів – жіночий рекорд у шоу-бізнесі. Працювати Опра почала ще в школі - читала новини на радіостанції та отримувала сто доларів на тиждень. У віці 17 років Опра Вінфрі стала наймолодшим репортером, працюючи в місцевих ЗМІ, і першою чорношкірою жінкою-репортером телебачення Нешвілла. Через десять років вона стала засновницею Harpo Communications та отримала права на власне шоу, яке ми знаємо та любимо. Завдяки ньому Опра стала найбагатшою жінкою в країні, яка зробила себе сама. Вона є першою та єдиною темношкірою жінкою-мільярдером в історії, володіє телеканалом Oprah Winfrey Network, журналом Oprah Magazine та супутниковою радіостанцією Oprah Radio.

Джоан Роулінг: письменниця

Британська домогосподарка Джоан Роулінг написала шість книг, і цього виявилося достатньо, щоби все життя провести в розкоші і багатстві. Сьогодні Роулінг входить в топ-100 найвпливовіших жінок світу у списку Forbes, є найбагатшою жінкою Великобританії і може дозволити собі побудувати міні-Хогвартс у саду.

Щоправда, багатство обрушилося на Роулінг раптово, і спочатку вона просто витрачала гроші направо і наліво. Але незабаром почала робити бізнес – виробництво фільмів, сувенірів, видання книг тощо. У 2012 році вона стала першою з письменників, які не поступилися видавцям права на свої електронні книги і отримує виручку сама.

Еддісон Рей, блогерка

Американка Еддісон не найбагатша блогерка світу, але цікаво інше. Дівчина кинула університет заради кар'єри блогера і ні разу не пошкодувала, адже стала мільйонеркою. Ба більше, тепер і її батьки стали блогерами. Дохід дівчини тільки у 2021 році був 8,5 млн доларів.

Спочатку в своєму блогу в TikTok Еддісон показувала свої танцї та вже за рік потрапила до спільноти блогерів Hype House, який базувався у Лос-Анджелесі. Через це їй довелося переїхати та кинути навчання у Луїзіанському державному університеті. Незабаром вона запустила косметичний бренд Item Beaty, а 2021 року Рей стала головною героїнею комедії "Це все він" від Netflix. Після дебютної роботи сервіс запропонував дівчині ще кілька ролей. А батько і мати дівчини також вийшли танцювати в TikTok і вже мають по кілька мільйонів підписників.

Чжоу Цюньфей, виробник скла для смартфонів

І найбагатшою бізнес-леді світу на даний момент є китаянка Чжоу Цюньфей. До 2024 року її фінансовий статок майже $8 млрд. Ця жінка, як кажуть про людей, які самостійно зробили бізнес-кар'єру, "створила себе сама".

У дитинстві Чжоу Цюньфей пасла свиней і з 15 років працювала на скляному заводі за $1 на день. Та в 22 роки вирішила відкрити свій бізнес - у квартирі, де вона мешкала зі своєю родиною, розгорнулося справжнє скляне виробництво.

За її плечима 11 безуспішних проектів та один проект, який зробив її багатою. Поворотний момент для Чжоу настав у 2003 році, коли до неї звернулася компанія Motorola, яка замовила розробку скляного екрану для телефонів. Тоді Чжоу довелося закласти власну квартиру, але в результаті вона заснувала компанію Lens Technology, яка виробляє скло для смартфонів.

Як ви бачите, сучасні жінки успішно працюють в абсолютно різних сферах та роблять мільярдні статки завдяки наполегливості та безумовно підприємницькому таланту. Чудовий приклад для натхнення!