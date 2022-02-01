5 хитростей, как сделать съемную квартиру уютной и красивой

Проживание в арендованном жилье может быть некомфортным из-за устаревшего ремонта. Кроме того, что нерационально тратить большие деньги на улучшение состояния чужой собственности, большинство арендодателей еще и запрещают это делать. Однако менеджер по обслуживанию резидентов в Clippers Quay компании Grainger plc Хелен Бауэрс придумала незаметные и в то же время эффективные способы, которые позволят сделать съемную квартиру красивой и уютной, не нарушая условия договора.

Главные советы по украшению арендованного жилья эксперт дала изданию Express. Она назвала пять хитростей – акцент на деталях, зеркала, освещение, растения и ароматы.

1. Акцент на деталях. Привнести новую жизнь в квартиру или дом помогут яркие аксессуары и мягкая мебель в новой цветовой гамме. Подушки, коврики, вазы, рамы для картин и многое другое может добавить в жилье индивидуальности.

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"Если вы хотите, чтобы ваша квартира стала настоящей изюминкой, попробуйте создать стену с картинами с цветными принтами разной формы и размера или даже покрасьте стену, чтобы сделать комнату ярче", – советует эксперт.

2. Зеркала. Это отличный способ визуально увеличить пространство. Стоит выбирать негабаритное зеркало, оно поможет создать иллюзию. А поставив зеркало напротив окна, можно поймать дневной свет и направить его в комнату.

"Зеркала отражают искусственный свет и естественный свет, а это означает, что они эффективно создают иллюзию большей глубины и могут сделать даже самые маленькие комнаты просторными", – добавила Бауэрс.

3. Освещение. Старые лампочки лучше заменить на новые энергосберегающие. Так любой искусственный свет станет ярче. А вот настольные лампы и торшеры могут быть менее резкими, чем потолочные светильники. Это поможет создать теплую и уютную атмосферу.

4. Растения. Живая зелень в интерьере – тренд 2022 года. Кроме этого, растения вдыхают в комнату свет, а также добавляют цвет и уют. Эксперт советует новичкам выбирать змеиные растения, кактусы и растения-пауки. Они не нуждаются в особом уходе.

5. Ароматы. Это то, что гости замечают и ощущают прежде всего. Поэтому важно сохранять в доме свежесть и чистоту. Между тем, запах лаванды в жилье поможет расслабиться, а жасмин придаст "фирменный" аромат.

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