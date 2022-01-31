5 грубых ошибок этикета, которые совершали Мишель Обама, Софи Марсо и другие звезды

Существуют общепринятые правила этикета, несоблюдение которых может просто испортить у окружающих впечатление о женщине, или вовсе выставить ее посмешищем. Основатель Австрийской Высшей Школы Этикета Мария Буше на примере звезд и политиков рассказала, как не нужно вести себя на деловых и светских мероприятиях.

Слова эксперта передало издание Site2Read. Отметим, что 5 перечисленных ошибок допускали Мишель Обама, Софи Марсо, Меган Фокс и другие (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Поднимать острые или табуированные темы

История помнит показательный случай, когда голливудская актриса Меган Фокс на пресс-конференции сравнила режиссера "Трансформеров" Майкла Бэя с Гитлером и мгновенно потеряла роль в продолжении фильма. Этот инцидент демонстрирует одно из главных правил этикета – поднимать только те темы, которые уместны, говорит специалист.

Видео дня

Также Мария Буше подчеркнула, что существует список вопросов, которые не принято обсуждать в светском или деловом окружении. В частности, здоровье, политику, религию, болезни и особенно неоднозначные вопросы, в которых собеседник плохо разбирается.

Терять бретели наряда

По словам основательницы Высшей Школы Этикета, прежде чем выйти из дома в платье или майке на бретелях, стоит в прямом смысле потанцевать перед зеркалом, чтобы убедиться в том, что наряд сидит хорошо.

В случае, если посреди мероприятия или прогулки верхняя часть одежды начнет спадать с плеч – окружающие люди могут запомнить только этот конфуз. Так и произошло с французской актрисой Софи Марсо на Каннском кинофестивале.

Приходить на встречу без белья

Эксперт отмечает, что хуже, чем показать контуры белья, только продемонстрировать, что его нет на теле совсем. Это может поставить в неудобное положение собеседников и выдать в женщине излишнюю вульгарность.

Такую ошибку в свое время допустила жена экс-президента Франции Николя Саркози Карла Бруни, которая пришла на встречу с политиками в облегающем платье до пола.

Остаться в черных очках во время разговора

Британская журналистка Анна Винтур на собственном примере показала четвертую ошибку в этикете, придя на встречу с королевой Великобритании в черных очках. Мария Буше утверждает, что аксессуар нужно всегда снимать с лица перед началом диалога, ведь существует необходимость создать зрительный контакт.

Неуместные объятия

Еще один конфуз на встрече с Элизаветой II допустила уже супруга бывшего президента США Мишель Обама, которая начала обнимать Ее Величество за плечи. Специалист подчеркнула, что по правилам этикета королева должна первой подать руку, если желает пожать ее собеседнику. А любые другие физические контакты не с членами семьи считаются признаком дурного тона.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, какие слова нельзя говорить на свадьбе и похоронах. Как не попасть в неловкое положение из-за собственного языка рассказал эксперт по этикету.