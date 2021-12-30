20 самых лучших свадебных фото 2021 года, от которых по коже бегут мурашки

Анна Кравчук
Lady
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20 самых лучших свадебных фото 2021 года, от которых по коже бегут мурашки

Ежегодно американское агентство по планированию свадеб Junebug Weddings проводит конкурс среди фотографов под названием "Лучшая из лучших свадебных фотографий". В декабре 2021-го профессионалы со всего мира представили тысячи своих работ, однако жюри выбрало лишь 50 финалистов.

OBOZREVATEL ознакомился со снимками, представленными на сайте Junebug Weddings, и выбрал топ-20 собственных фаворитов. Среди них: черно-белые кадры "голых" невест, экстремальные фото молодожен на вершине горы и на дне океана, семейные портреты с родителями, мужские слезы и многое другое.

В коллекцию попали необычные кадры, сделанные на интересных, а порой даже очень опасных локациях.

Фото на необычных локациях
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Фото на необычных локациях
Фото на необычных локациях
Фото на необычных локациях

Особенно интересно просматривать черно-белые изображения. Многие согласятся, что в них есть уникальный шарм и энергетика.

Черно-белые фото
Черно-белые фото
Черно-белые фото
Черно-белые фото

Не обошлось на конкурсе и без нетрадиционных пар. Фотографии двух невест в белых платьях или целующихся мужчин в костюмах выглядят не менее трепетно и чувственно.

Фото нетрадиционных пар
Фото нетрадиционных пар
Фото нетрадиционных пар
Фото нетрадиционных пар

Некоторые фотографы присылали неординарные работы, которые можно долго рассматривать, пытаясь уловить каждую деталь.

Неординарные фото
Неординарные фото
Неординарные фото
Неординарные фото

Эмоции, которые удалось запечатлеть мастерам, очень многогранные и искренние. На слезы счастья и широкие улыбки влюбленных пар и их близких можно смотреть вечно.

Эмоциональные фото
Эмоциональные фото
Эмоциональные фото
Эмоциональные фото

Ранее OBOZREVATEL писал о том, какие знаменитости поженились в 2021-м. Свадьба в этом году для многих звездных пар стала долгожданной, поскольку им пришлось из-за карантина переносить церемонию.

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