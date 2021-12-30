20 самых лучших свадебных фото 2021 года, от которых по коже бегут мурашки

Ежегодно американское агентство по планированию свадеб Junebug Weddings проводит конкурс среди фотографов под названием "Лучшая из лучших свадебных фотографий". В декабре 2021-го профессионалы со всего мира представили тысячи своих работ, однако жюри выбрало лишь 50 финалистов.

OBOZREVATEL ознакомился со снимками, представленными на сайте Junebug Weddings, и выбрал топ-20 собственных фаворитов. Среди них: черно-белые кадры "голых" невест, экстремальные фото молодожен на вершине горы и на дне океана, семейные портреты с родителями, мужские слезы и многое другое.

В коллекцию попали необычные кадры, сделанные на интересных, а порой даже очень опасных локациях.

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Особенно интересно просматривать черно-белые изображения. Многие согласятся, что в них есть уникальный шарм и энергетика.

Не обошлось на конкурсе и без нетрадиционных пар. Фотографии двух невест в белых платьях или целующихся мужчин в костюмах выглядят не менее трепетно и чувственно.

Некоторые фотографы присылали неординарные работы, которые можно долго рассматривать, пытаясь уловить каждую деталь.

Эмоции, которые удалось запечатлеть мастерам, очень многогранные и искренние. На слезы счастья и широкие улыбки влюбленных пар и их близких можно смотреть вечно.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, какие знаменитости поженились в 2021-м. Свадьба в этом году для многих звездных пар стала долгожданной, поскольку им пришлось из-за карантина переносить церемонию.