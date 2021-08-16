18-летняя девушка похудела на 20 кг и раскрыла секрет своей диеты

В городе Агра в Индии 18-летней девушке по имени Васундхара Верма (Vasundhara Verma) удалось за семь месяцев похудеть на 20 кг. Перед карантином из-за пандемии коронавируса девушка весила 75 кг, и этот вес вполне ее устраивал.

Однако, как пишет издание The Times of India, которое и рассказало историю Васундхары, она начала проводить спортивные тренировки просто потому что ей было скучно.

В последствии она так увлеклась процессом, что помимо физических упражнений, начала также правильно питаться и подсчитывать калории. Так, индианка полностью исключила из рациона сахар и вредную пищу.

"Сначала я начала проходить несложные тренировки на Youtube, но не заметила результата. И только после дальнейших исследований я поняла необходимость отказаться от шоколадных конфет и бутербродов, которые у меня были почти каждый день. Затем я изменила свою диету. Итак, с помощью тренировок с низкой нагрузкой я полностью исключила сахар и вредные вещества из своего рациона. И поверьте, это легче сделать, чем кажется. Холодный кофе вкуснее без сахара", – рассказала студентка.

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Теперь на завтрак она ест фрукты, вареные яйца, поху - блюдо из рисовых хлопьев с орехами, блины из нутовой муки и также выпивает стакан холодного черного кофе без сахара. На обед и ужин - веганский индийский пряный суп-пюре из бобовых и салат (не позже 19:00), а раз в две недели позволяет себе пиццу или мороженое.

Перед тренировкой она посоветовала ничего не есть, а обедать сразу после – через 10-15 минут.

Также она дала несколько советов тем, кто также хочет сбросить лишние килограммы:

любое упражнение, направленное на движение всего тела, идеально подходит для похудения;

если вы хотите съесть что-то действительно плохое, съешьте его небольшую порцию;

ешьте пищу, богатую клетчаткой, например, яблоки;

вставайте после каждого приема пищи;

ешьте медленно и больше жуйте;

добавляйте бобовые в рацион;

зеленый перец чили ускоряет метаболизм.

Как сообщал OBOZREVATEL, 32-летняя жительница Индии похудела на 40 кг и раскрыла секрет быстрого снижения веса. По словам Шетти, она испытала сильный шок, когда врачи обнаружили у нее повышенный уровень холестерина и сахара в крови. Тогда же индианка и взялась за снижение веса.