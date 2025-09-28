'Злые, но с юмором': жители разрушенного под Киевом ЖК вместе разбирают завалы и ищут пропавших животных

В результате очередной атаки на Киев был поврежден жилой комплекс: разрушены частные дома, сгорели машины, частично пострадала инфраструктура. Несмотря на значительные разрушения, погибших среди жителей нет.

Об этом на своей странице в Facebook рассказала Оксана Игнатова, жительница одного из разрушенных домов. По ее словам, в момент взрывов на людей осыпалась штукатурка.

"На улице очень много людей, все что-то делают. Кафе угощают бесплатным кофе, заведения предлагают чай и теплые вещи. Люди помогают искать животных, которые выбежали из разбитых окон... Эти лица... хочется всех обнять. злые, но с юмором", – написала женщина.

Что предшествовало

Ранее OBOZ.UA сообщал, что ночью 28 сентября российская террористическая армия нанесла очередной массированный удар по Киеву. В результате обстрела в украинской столице одна из улиц оказалась почти полностью разрушенной.

Одна из улиц в Киеве после российских ударов оказалась почти полностью разрушенной. В очередной раз целью путинских террористов стала гражданская инфраструктура – многоэтажные дома и частные домовладения. Существенные повреждения получил жилой комплекс в Софиевской Борщаговке в пригороде Киева.

