Зимний сезон в Miniland.UA: крупнейший железнодорожный макет в Украине подготовил новый квест героев

С декабря самый большой железнодорожный макет Украины Miniland.UA превратился в настоящую зимнюю сказку, и каждая его деталь подарит вам праздничное настроение!

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Отныне на макете можно увидеть: заснеженные горы, волшебный каток под открытым небом, уютную зимнюю рыбалку и яркую новогоднюю елку, сияющую магическими огоньками.

В разных локациях появились тематические зимние персонажи: Святой Николай, Гринч, которому все никак не удастся украсть Рождество, детишки на санках, любители фигурного катания и множество других героев.

И, конечно, Miniland.UA подготовил самое интересное развлечение для всех гостей – новый зимний квест! Найдите 11 персонажей, спрятанных в самых неожиданных локациях макета. А за прохождение квеста и свою внимательность получите сладкий приз.

Окунитесь в сюжеты миниатюры, чтобы максимально насладиться кропотливой работой, которую с любовью, юмором и креативом исполнили мастера проекта!

Каждый сезон у Miniland.UA – это взрыв эмоций и новых открытий. Но зимой здесь особенно волшебно!

"Нам многое рассказать об Украине именно через искусство миниатюры", – рассказывает один из основателей и создателей проекта Павел Гущин.

Площадь крупнейшего железнодорожного макета Украины Miniland.UA – 87,97 м². Здесь вас ждут 510 м рельсов, 130+ зданий, подвижные модели поездов, автомобилей и множество миниатюрных жителей. Работа над созданием макета длилась 2,5 года и, несмотря на все вызовы и сложности, Miniland.UA является уникальным пространством для взрослых и детей.

А ко Дню Святого Николая у Miniland.UA будет специальная программа. С 6 по 8 декабря, кроме зимней сказочной миниатюры, вас ждет:

– расширенная экспозиция макета: модульный макет длиной около 100 метров, над которым работали энтузиасты и фанаты железнодорожного моделирования;

– выставка картин и фотографий на железнодорожную тематику: для любителей искусства и эстетики железной дороги.

Праздничное настроение, невероятная атмосфера и незабываемые впечатления гарантированы!

Весь мир миниатюры оживет перед вашими глазами. Каждый уголок макета продуман до мелочей и увлекает своей детализацией.

Проект Miniland.UA получил награду Национального реестра рекордов Украины как "Наибольший железнодорожный макет в Украине" с площадью 87,97 м².

График работы Miniland.UA:

Ср-Пт – 15:00-20:00

Сб-Вс – 11:00-20:00

Адрес: Киев, РЦ Блокбастер (старая часть развлекательного центра) ул. Бандеры, 34-В