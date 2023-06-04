''Журналисты важны'': в метро Киева открыли выставку о работе медиа во время войны

В столичном метро ко Дню журналиста открыли фотовыставку "Украина: журналисты на передовой" о работе медийщиков во время войны. На выставке представлены уникальные кадры о том, как работают журналисты на фронтовой линии. Это снимки с боев за Киев, командировок на восток или юг Украины или других горячих точек.

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Выставку организовал Национальный союз журналистов Украины и сеть Центров журналистской солидарности, КП "Киевинформ". Ее посетить можно в верхнем вестибюле станции "Золотые ворота".

В экспозиции представлено 40 работ известных фотографов – Ефрема Лукацкого, Яна Доброносова, Евгения Завгороднего и других авторов, иллюстрирующих работу украинских журналистов.

''Российские захватчики рассматривают представителей медиа как свои цели и делают все, чтобы свободное слово умолкло, а российская пропаганда могла побороть украинцев. Но украинские журналисты дают этим попыткам достойный отпор. Поэтому мы склоняем головы перед памятью погибших журналистов и выражаем солидарность с коллегами, которые находятся в плену", – подчеркнул глава НСЖУ Сергей Томиленко.

Кроме того, на выставке есть отдельные стенды с информацией о работниках СМИ, погибших в результате российской агрессии. Отдельно представлена информация о плененном журналисте Дмитрии Хилюке, а также издания, восстановленные на деоккупированных и прифронтовых территориях.

С начала полномасштабной войны российские оккупанты убили в Украине 63 медийщика. По меньшей мере, 13 гражданских журналистов или работников СМИ погибли во время исполнения служебных обязанностей. Из них шесть россиян, четыре украинца, один итальянец, один американец и один ирландец.

Перед открытием фотовыставки вспомнили каждого из наших коллег, чью жизнь отняла война.

В Украине ежегодно отмечается День журналиста 6 июня.