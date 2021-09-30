Жителей Броваров напугали звуки стрельбы: в полиции дали объяснение

В четверг, 30 сентября, в Броварах на Киевщине среди бела дня прогремела серия выстрелов. Напуганные событием местные жители начали публиковать кадры в сети.

Специалисты объяснили, что оснований для паники нет. По данным источников OBOZREVATEL, в городе проходили учения подразделений территориальной обороны (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

На опубликованном в Telegram-канале "Киев сейчас" видео, которое из окна квартина снял очевидец, слышны периодические выстрелы. Из-за стрельбы массово сработала сигнализация авто, которые были поблизости.

Видео дня

Также на ролике видно, как несколько человек в спешке отходят подальше от места происшествия.

Как рассказали OBOZREVATEL источники, в этот день в Броварах устроили тактико-специальные учения подразделений теробороны.

Они проходили в разных частях города, в частности на железнодорожной станции. Местных жителей призвали сохранять спокойствие.

Как сообщалOBOZREVATEL, 29 мая 2020 года в Броварах произошла уличная перестрелка в стиле "лихих 90-х", в которой участвовало около 100 человек. Часть из них приехали из Киева и Винницы. У задержанных изъяли автоматическое огнестрельное и травматическое оружие.