Зеленский открыл в Киеве инсталляцию ко Дню памяти жертв Холокоста. Фото

В Киеве 27 января состоялась церемония открытия инсталляции, посвященной Международному дню памяти жертв Холокоста. В ней принял участие президент Владимир Зеленский и первые лица государства.

Инсталляция "Взгляд в прошлое" авторства украинской художницы и архитектора Анны Камышан была представлена Мемориальным центром Холокоста "Бабий Яр", сообщили в пресс-центре учреждения.

Зеленский во время ее открытия отметил, что День памяти жертв Холокоста важен как для истории нашей страны, которая во времена нацистской оккупации пережила трагедию Бабьего Яра, так и для всего мира.

"Мы чтим сегодня всех жертв Холокоста, жертв трагедии Бабьего Яра, всех жертв Шоа", – сказал Зеленский. Он отметил, что именно в этот день в 1945 году бойцы 1-го Украинского фронта начали освобождение концлагеря Аушвиц.

"Поэтому мы сегодня чествуем и тех, кто сохранил жизнь многих евреев. Они стали и носят такое высокое звание – звание Праведников народов мира", – отметил президент.

По словам главы государства, инсталляция, которая открылась на проспекте Победы в столице, важна тем, что дает возможность заглянуть в ужасное прошлое, которое мы не имеем права забыть.

"Мы должны помнить, что не замечать диктатуру, не замечать нацизм, не замечать такого отношения к человечеству, к народу, к традициям просто невозможно. Поэтому помним и замечаем. Вечная память всем жертвам Холокоста", – подчеркнул Зеленский .

В церемонии через видеообращение также приняли участие мировые лидеры, в частности президент Израиля Реувен Ривлин, председатель Наблюдательного Совета Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр", правозащитник, политзаключенный Советского Союза Натан Щаранский и Джон Розен, председатель Американского еврейского конгресса, председательствующий Американского совета мирового еврейства . Принял участие в церемонии также Борис Забарко, член Общественного совета Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр", председатель ОО "Ассоциация евреев – бывших узников гетто и нацистских концентрационных лагерей".

Президент Израиля поблагодарил президента Украины и Натана Щаранского, председателя Наблюдательного совета Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр", за вклад в чтение трагедии.

"Жестокого и более концентрированного случая массового убийства, чем в Бабьем Яру, не было. 33 771 еврея, в том числе младенцев, женщин, стариков, было замучено в течение двух дней в урочище смерти Бабий Яр. Эта земля в пригороде Киева, столицы Украины молча плакала. Никогда в истории Европы не было такой масштабной операции по уничтожению за такое короткое время. Мы не имеем права участвовать в грехе забвения, игнорировании и отречении. Хочу поблагодарить всех, кто стоит на страже памяти и делает все возможное, чтобы избежать забвения этой страницы истории. Пусть память о наших братьях и сестрах, погибших в Бабьем Яру и в других городах массового уничтожения, навсегда останется в наших сердцах", – отметил Ривлин.

Инсталляция была открыта на проспекте Победы, 10, возле Министерства образования и науки Украины. Ее составляют два каменных валуна природной обработки, между камней лежит дерево. В каменные стелы вмонтированы монокуляры с фотографиями. Они принадлежат немецкому военному фотографу-пропагандисту Иоганнесу Геле, который осенью 1941 года совершил серию цветных снимков в оккупированном Киеве.

Среди них самые известные фото Бабьего Яра, сделанные сразу после массового расстрела почти 33 771 еврея 29-30 сентября. Эти кадры являются важными документами и свидетельствами ужасного преступления, которые нацисты совершили в Бабьем Яру. Фотографии, представленные в инсталляции на проспекте Победы, были сделаны Йоганнесом Геле во время прогулки оккупированным Киевом именно на этом месте. Здесь он сделал две фотографии – друг против друга. Заглянув в вмурованные в камни объективы, можно увидеть то, что увидел и зафиксировал здесь фотограф почти 80 лет назад: тела двух неизвестных людей, убитых в трагические дни после расстрелов в Бабьем Яру, в начале нацистской оккупации города.

"Важно, чтобы в Киеве появились объекты, которые смогут выводить человека из состояния повседневной суеты и помогать думать о собственной жизни в другом контексте. В нашем конкретном случае – через взгляд в прошлое и попытку найти взаимосвязь между собой сегодняшним и событиями, которые происходили много лет назад. Моему дедушке, единственному из семьи удалось выжить в Холокосте. Все остальные были убиты в Харькове, в Дробицком Яру в 1941 году. Всю жизнь, которая у него была до 11 лет, исчезла. Эту хрупкость бытия важно понимать и нам сегодня. Цель этой инсталляции – посреди оживленной улицы хотя бы на мгновение остановить человека, который постоянно спешит по своим делам, дать ему возможность заглянуть в прошлое и почувствовать ценность и хрупкость нашего времени", – отметила автор проекта, художница и архитектор Анна Камышан.

Как рассказала Камышан, в еврейской традиции древо со сломанными ветвями является символом прерванной жизни. Часто на еврейских кладбищах ставят мацевы в виде срубленных деревьев. Для инсталляции была использована верхняя часть дерева, лишенная корней, что символизирует разрушенную связь с родом, историей.

Напомним, 27 января мир отмечает Международный день памяти жертв Холокоста. Вследствие Холокоста во время Второй мировой войны погибло около 6 млн евреев, из них 1,5 млн были убиты только на территории современной Украины. Ужасным символом Холокоста в нашей стране стал Бабий Яр, где всего за два дня было убито 33 771 еврея, а за два года оккупации здесь погибло в общей сложности до 100 000 человек – евреев, цыган, а также украинцев, представителей других национальностей и социальных групп.