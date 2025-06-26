Забота, которая объединяет: на форуме в Киеве обсудили поддержку детей погибших Героев

25 июня в Национальном музее истории Украины во Второй мировой войне прошел Всеукраинский форум "Детям наших Защитников: забота, которая объединяет". Инициаторами стали авиакомпания "Украинские вертолеты", Министерство по делам ветеранов, Государственная служба по делам детей и международная торговая палата ICC Ukraine.

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Событие собрало представителей государства, социально ответственного бизнеса и опекунов детей-сирот, чтобы совместно выработать решение для долгосрочной поддержки детей погибших Защитников.

В фокусе обсуждения – роль государства, законодательные инициативы, механизмы координации между властью, бизнесом и детьми, которые потеряли самых дорогих на войне. Особый акцент – на развитии благотворительной платформы "Детям наших Защитников". Этот проект был основан "Украинскими вертолетами", которые уже взяли под свою опеку более 40 детей Киева и Киевской области.

Программа форума включала две панели. Модератором первой панели был советник – уполномоченный президента Украины по вопросам реабилитации участников боевых действий Вадим Свириденко. В ней приняли участие: народный депутат, председатель подкомитета по вопросам социальной защиты прав ветеранов Анатолий Остапенко, заместитель министра по делам ветеранов Украины Руслан Приходько, председатель Государственной службы Украины по делам детей Петр Добромильский, исполнительный директор авиакомпании "Украинские вертолеты". Вторую модерировала координатор благотворительной платформы "Детям наших Защитников" Леся Червинская. Выступили: директор Благотворительного фонда "МХП – Громаде" Татьяна Волочай, генеральный секретарь ICC Ukraine Алексей Кожанов, представитель U WIN BUSINESS CLUB Мирослав Карпинский, опекун ребенка-сироты Инна Железова.

Народный депутат Украины Анатолий Остапенко отметил: "Мы работаем над совершенствованием действующего законодательства, чтобы государство на самом деле гарантировало поддержку семьям погибших защитников. Чтобы те, кто защищает нашу страну, знали – их дети не одни. Мы должны вместе создать условия, в которых каждый ребенок, потерявший родителей, будет чувствовать себя защищенным, иметь доступ к образованию, развитию, возможностям. Это – наш долг".

Самым трогательным моментом форума стало выступление детей-сирот, которые уже имеют бизнес-опекунов. Они исполнили "Ой у лузі червона калина" – зал был тронут. Все дети получили подарки и отправились на мероприятие, организованное специально для них.

"Мы понимаем: детям, которые потеряли родителей на войне, невозможно их заменить. Но мы можем быть рядом. Этот форум станет толчком для того, чтобы наша благотворительная платформа расширялась и жила. Чтобы бизнес присоединялся по всей стране. Спасибо каждому, кто поддерживает детей и верит в это дело", – отметил Сергей Букорос, исполнительный директор авиакомпании "Украинские вертолеты".

Всеукраинский форум "Детям наших Защитников: забота, которая объединяет"

Во время форума был также представлен сайт благотворительной платформы "Детям наших Защитников", освещающий деятельность проекта и привлекающий новых участников к общему делу. Сейчас к благотворительной платформе присоединилось более 80 социально ответственных бизнесов со всех уголков Украины.

Состоялось также награждение компаний, которые уже взяли под свою опеку детей-сирот. Награды форума "За добрые сердца" получили почти 80 благотворителей, которые уже занимаются детьми погибших Защитников и Защитниц по всей Украине. Среди них: БО "Благотворительный фонд "МХП – ГРОМАДЕ", ОО "Ю-ВИН БИЗНЕС-КЛУБ", ООО "ИНТЕРНЕТ-РЕКЛАМА РИА", Европейская Бизнес Ассоциация, БО "Благотворительный фонд Дмитрия Алексеенко". Кто не смог приехать на мероприятие лично, получит награду по почте.

"Мы хотим, чтобы дети не просто получали финансовую помощь. Важно, чтобы они чувствовали заботу, внимание и имели рядом взрослых, которым не безразлично. Это – о человечности", – отметила координатор проекта Леся Червинская.

Благотворительная платформа "Детям наших Защитников" – это о мощном действии, которое имеет лицо. Лицо ребенка-сироты, который получает шанс на лучшее будущее. И каждое социально ответственное предприятие, которое приобщается, становится частью большого дела. Вместе мы – сила!