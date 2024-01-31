За членами команды Кличко начали замечать 'хвост' силовиков, – Цыбулько

После интервью Кличко западным СМИ, в котором он заявил, что Украина скатывается в авторитаризм, его начали прослушивать, а за некоторыми членами его команды установили слежку, пише Gazeta.UA.

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Об этом сообщил политический эксперт Владимир Цыбулько.

"По моей информации, после интервью Кличко западным СМИ его начали "слушать", а за некоторыми членами его команды приставили слежку. Так, "хвост" ездит за Артуром Палатным и его помощниками, которые занимаются волонтерской помощью: передают на передок дроны-камикадзе, мавики, РЭБы и другие полезные вещи. Палатный – представитель команды Кличко, глава центрального исполкома партии УДАР и руководитель волонтерского штаба "Украинская команда". За Палатным следит как минимум две группы силовиков. Ездят, снимают, фиксируют все его передвижения", – сообщил Владимир Цыбулько.

По его словам, единственное, когда за Палатным не следят, это когда он ездит на передовую.

"Там силовики не хотят отрабатывать „клиента": жалуются, что опасно, а за это им не доплачивают", – отметил эксперт.

По информации Цыбулько, "прессовать" окружение Кличко должны были сразу после заявлений мэра Киева об авторитаризме. Но отложили реализацию из-за большого общественного резонанса по Николову, Мазепе и другим.

"Теперь, когда волна возмущения общества прошла, ОП даст указание обыскать, задержать, посадить Палатного. Чтобы Кличко молчал. Такое уже, к сожалению, не удивляет", – считает Цыбулько.

По мнению эксперта, репрессии могут усиливаться.

"Когда Кличко в интервью говорил, что Украина скатывается в авторитаризм, он был прав. Сначала Бигус, потом Николов, потом Мазепа, потом… список журналистов, бизнесменов, политиков, которые бесят власть, будет наполняться, к сожалению, все быстрее и интенсивнее. Потому что власть устала притворяться, что демократия для нее что-то значит. Власть видела демократию в одном месте. Сегодня мы видим реинкарнацию времен конца 2013. Нападения на журналистов, травля оппозиционеров, запугивания, угрозы, скрытые камеры, незаконная слежка. За командой власти колоссальная государственная машина и миллионы гривен налогоплательщиков тратятся на репрессивную функцию. Мне это все больше напоминает одну страну-соседа", – подчеркнул Владимир Цыбулько.