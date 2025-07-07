'Выстоим бок о бок': Кличко вручил награды ко Дню военно-морских сил Украины

Мэр Киева Виталий Кличко в День Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины поздравил военнослужащих Речной флотилии ВМС ВСУ и вручил им награды от столицы – медали "Честь. Слава. Государство".

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Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

"В День военно-морских сил Украины поздравил военнослужащих Речной флотилии ВМС ВСУ. И вручил нашим защитникам награды от столицы – медали "Честь. Слава. Государство"", – отметил Кличко.

Глава столицы поблагодарил за защиту Киева и нашего государства. И заверил, что столица, ее громада помогала, помогает нашим военным и продолжит это делать.

"Как можем, мы поддерживаем и Речную флотилию, чтобы защитники могли максимально эффективно выполнять свои задачи. Мы должны быть сильными! Потому что уважают только сильных. Бок о бок мы выстоим, сохраним украинское государство! И сделаем его сильным и успешным", – отметил Кличко.