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"Вы приобретаете будущее Украины": Кличко поздравил Залужного с юбилеем

Мария Шевчук
Кияни
1 минута
474
'Вы приобретаете будущее Украины': Кличко поздравил Залужного с юбилеем

Мэр Киева Виталий Кличко поздравил Главнокомандующего Вооруженных сил Украины Валерия Залужного с юбилеем. Генералу исполнилось 50 лет.

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"Сегодня вы, господин Генерал, приобретаете будущее Украины. 50 – это экватор. Впереди – самое интересное. И самое победное! Много лет! Слава Украине!" – написал Кличко в своем Телеграмм-канале.

"Вы приобретаете будущее Украины": Кличко поздравил Залужного с юбилеем

Напомним, в сентябре 2022 года журнал Time посвятил обложку нового номера и статью генералу Валерию Залужному.