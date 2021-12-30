'Вы нам нужны', – Усов предложил высокооплачиваемую работу полицейским, уволившимся из-за невыплаты зарплат

Инспекция по парковке Киева предложила работу с высокой заработной платой тем полицейским, которые уволились из-за финансовых невыплат. Им предлагают наводить порядок в столице, устроившись в мэрию на должности инспекторов.

Об этом сообщил заместитель главы КГГА Константин Усов в своем Telegram-канале. Узнав о массовом увольнении работников полиции со службы, он решил предложить им вакансии, чтобы не допустить трудовой миграции за границу качественных кадров.

"Инспекция по парковке предлагает работу полицейским, которые массово увольняются по невыплате зарплаты перед Новым Годом. Нельзя допустить, чтобы качественные кадры, воспитанные за деньги налогоплательщиков, снова покинули службу в Украине и поехали работать разнорабочими в очередную Польшу", - написал Усов.

Видео дня

А чтобы его предложение не показалось голословным, замглавы КГГА обнародовал документ с реальными зарплатами инспекторов за декабрь. Как видно из сведения, средние выплаты колеблются в пределах 30 тысяч грн, а иногда достигают более 40 тысяч.

Усов отметил, что свою заработную плату инспекторы получают всегда вовремя, так как мэрия города выражает уважение к своим работникам.

Он также подчеркнул, что перед Новым годом инспекторам дают всевозможные надбавки и премии, причем все эти выплаты проводятся официально.

По словам Усова, Инспекция намерена заполнить в первые месяцы нового 2022 года еще 50 вакансий. Поэтому он пригласил всех заинтересованных звонить уже сейчас по телефонам: +380443666308, +380632483313.

"Для нас очень важно найти лучших, самых толковых людей! Передайте всем хорошим полицейским, которых знаете: ребята, дамы, не надо забастовок! Просто приходите работать в мэрию и при любых условиях оставайтесь в Украине! Вы здесь нужны!" – подчеркнул! Константин Усов.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинские полицейские, оставившие под Новый год без денег, готовятся к забастовке.