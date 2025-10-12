Враг атаковал объекты энергетики на Киевщине: ранены сотрудники ДТЭК

Во время очередной российской атаки на энергетические объекты Киевщины пострадали двое работников ДТЭК. Взрыв произошел на одной из подстанций Бориспольского района, где работали специалисты.

Об этом сообщил глава Киевской ОГА Николай Калашник. Информация уточняется.

Россияне продолжают атаковать энергетическую инфраструктуру Киевщины. В результатеобстрела повреждена подстанция в Бориспольском районе. Ранения получили двое работников энергетической компании ДТЭК. Обоих пострадавших доставили в местную больницу.

Предварительно, один из мужчин получил осколочные ранения головы, грудной клетки, рук и ног. Его коллега – травму уха и ссадины рук и ног. Пострадавшим оказывают помощь медики.

Российская атака на Украину 12 октября

В ночь на 11 октября Россия вновь атаковала Украину с воздуха: враг применил 119 средств воздушного нападения. Силы ПВО обезвредили 103 цели. 'Зафиксировано попадание в ряде локаций.

Утром 12 октября российские войска нанесли массированный удар по энергетическим объектам Донецкой области, в результате чего вся область осталась без электроснабжения. Из-за отсутствия струпы прекращено водоснабжение, не работает связь и остановлен общественный транспорт.

Под ударом оказалась и Одесская область. Удары по гражданской и энергетической структуре оккупанты нанесли с помощью ударных дронов. В результате атаки часть населения Белгород-Днестровского осталась без света и воды.

