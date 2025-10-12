В Киеве на Оболони произошло нападение на синагогу: есть пострадавший

В субботу, 11 октября, в Оболонском районе Киева неизвестные напали на синагогу. Одного из членов еврейской общины злоумышленники залили слезоточивым газом.

Также нападавшие демонстрировали нацистские приветствия. Об этом в Facebook сообщает Киевская еврейская община на Оболони.

Подробности инцидента

По информации еврейской общины, Шабат в синагоге в Оболонском районе столицы был омрачен брутальным антисемитским нападением. Около 15:00 к синагоге подошла группа молодых людей и начала демонстрировать нацистское приветствие.

Один из членов еврейской общины вышел к злоумышленникам. Когда нападавшие увидели мужчину в кипе и цицит, его залили слезоточивым газом из двух баллончиков и скрылись. Пострадавший получил сильные ожоги глаз и кожи.

"Это был направленный, жестокий и подготовленный антисемитский акт! Ведь еще вчера вечером группа молодых людей у ​​нашей синагоги зиговала и выкрикивала антисемитские лозунги, увидев раввина. Случилось то, чего не должно быть в цивилизованном мире", – сообщили в еврейском общине.

В свою очередь полиция Киева отреагировала на инцидент. Правоохранители устанавливают обстоятельства нападения на членов религиозной общины в Оболонском районе столицы.

Также в полиции подтвердили, что группа неизвестных молодых людей, находясь возле здания синагоги, начали выкрикивать антисемитские лозунги, демонстрировать нацистские жесты и применила газ раздражительного действия против одного из членов общины.

По данному факту продолжается проверка, полицейские устанавливают все обстоятельства происшествия, а также его участников. Решается вопрос о правовой квалификации.

Напомним, по меньшей мере два человека погибли и несколько получили ранения во время нападения возле синагоги в Манчестере 2 октября. Нападавший совершил наезд автомобилем на верующих, а также нанес ножевые ранения одному из охранников. Инцидент произошел во время празднования Йом Кипура – самого святого дня в иудаизме.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что в ночь на 31 мая в районе Маре, то есть в самом центре Парижа, неизвестные вандалы зеленой краской раскрасили две синагоги, местный кошерный ресторан и мемориал жертвам Холокоста. Тогда камеры наблюдения зафиксировали подозреваемого с баллончиком краски в руках около 4:35. Однако французская пресса отмечает, что пока по данному факту никого не задержали.

