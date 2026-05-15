'Восстанавливаем жилье': Кличко рассказал, как помогают киевлянам, пострадавшим от массированных российских атак

С начала широкомасштабного вторжения российских агрессоров в Украину только в Киеве различной степени повреждений получили почти 3 100 жилых домов. И киевская городская власть делает все возможное, чтобы поддержать людей, пострадавших от массированных российских атак на украинскую столицу.

В частности, пострадавшим предлагается жилье и финансовая помощь. Об этом 15 мая рассказал мэр Киева Виталий Кличко, комментируя ликвидацию последствий удара по столице в прошлый день.

Важное направление

"В этом году мы уже выделили 574 млн грн на восстановление жилья. Это такое крайне важное направление, чтобы люди не оставались один на один с этой бедой", – отметил городской голова.

Кличко пояснил: городские власти выплачивают по 10 тысяч гривен каждой пострадавшей семье. По 40 тысяч – единовременно тем, у кого жилье повреждено сильно и в нем нельзя жить.

"А дальше этим семьям выплачиваем по 20 тысяч гривен на аренду жилья, пока их дом восстанавливают. Предлагает столица и жилье в маневренном фонде, но обычно люди отказываются. Чтобы снимать квартиру в своем районе", – добавил городской голова.

Восстановление жилья

По данным КГГА, начиная с 24 февраля 2022 года, по состоянию на сейчас в столице различной степени повреждений получили почти 3 100 жилых домов.

"Мы максимально помогаем людям в этой ситуации. Восстанавливаем жилье. Где-то могут быть выбиты окна, другие, не такие существенные повреждения, которые быстрее устраняют. А есть дома (их меньше), где значительные разрушения", – говорит Виталий Кличко.

По его словам, из числа наиболее поврежденных домов город восстановил ("фактически отстроил") 30 домов, "и в более 30-ти еще продолжаются работы, хотя ресурсов на это нужно немало".

Удар по Киеву 14 мая

Ночью 14 мая российская террористическая армия нанесла многочисленные удары по гражданской инфраструктуре Киева. В результате вражеского обстрела в Дарницком районе столицы зафиксировано попадание в многоэтажный жилой дом.

Как сообщал OBOZ.UA, только сегодня была завершена поисково-спасательная операция на месте попадания российской ракеты в жилой многоэтажный дом в Дарницком районе. Сейчас подтверждена гибель 24 человек, из которых 3 – дети.

