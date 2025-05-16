Восьмой обыск в рамках дела и третий в 2025 году: СБУ снова наведалась в Департамент соцполитики КГГА

В помещении Департамента социальной и ветеранской политики Киевской городской государственной администрации сотрудники СБУ проводят обыск. Он осуществляется в рамках уголовного производства, открытого в декабре 2024 года.

Видео дня

Об этом сообщили в КГГА. Отмечается, что по этому производству уже были обыски, и Департамент предоставлял все запрашиваемые материалы, необходимые для следствия.

Несмотря на то следователи ГУ СБУ повторно осуществляют выемку документов.

Это уже восьмой обыск в рамках этого дела, три из которых проводились непосредственно в структурном подразделении.

В Департаменте отмечают, что не понимают, какая дополнительная информация еще может быть предметом интереса, и расценивают такую активность как давление, направленное на дестабилизацию работы учреждения и деморализацию его коллектива.

Вместе с тем в Департаменте уверяют, что и в дальнейшем будут способствовать проведению всех необходимых процессуальных действий и предоставляют правоохранителям документы в соответствии с их запросами.