Восьмой обыск в рамках дела и третий в 2025 году: СБУ снова наведалась в Департамент соцполитики КГГА
В помещении Департамента социальной и ветеранской политики Киевской городской государственной администрации сотрудники СБУ проводят обыск. Он осуществляется в рамках уголовного производства, открытого в декабре 2024 года.
Об этом сообщили в КГГА. Отмечается, что по этому производству уже были обыски, и Департамент предоставлял все запрашиваемые материалы, необходимые для следствия.
Несмотря на то следователи ГУ СБУ повторно осуществляют выемку документов.
Это уже восьмой обыск в рамках этого дела, три из которых проводились непосредственно в структурном подразделении.
В Департаменте отмечают, что не понимают, какая дополнительная информация еще может быть предметом интереса, и расценивают такую активность как давление, направленное на дестабилизацию работы учреждения и деморализацию его коллектива.
Вместе с тем в Департаменте уверяют, что и в дальнейшем будут способствовать проведению всех необходимых процессуальных действий и предоставляют правоохранителям документы в соответствии с их запросами.