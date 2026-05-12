Вопрос безопасности выходит на первый план: Кличко выступил онлайн на саммите Пакта свободных городов

Мэр Киева Виталий Кличко выступил онлайн на саммите Пакта свободных городов, который проходит в Братиславе. Дискуссия была посвящена обеспечению муниципалитетами безопасности в условиях меняющегося мира. В ней приняли участие мэры европейских городов.

Видео дня

Об этом Виталий Кличко сообщил в своем Telegram-канале.

"Выступил онлайн на саммите Пакта свободных городов, который проходит в Братиславе. В дискуссии, посвященной обеспечению муниципалитетами безопасности в условиях меняющегося мира, приняли участие мэры европейских городов. В ситуации глобальной нестабильности и роста геополитического напряжения вопрос безопасности выходит на первый план для граждан. От киберугроз и отключений электроэнергии до вооруженных конфликтов. В этой ситуации важно, чтобы местные общины демонстрировали сплоченность и были готовы к вызовам и к чрезвычайным ситуациям. Обеспечение жизненно важных муниципальных услуг играет ключевую роль в кризисных условиях", – отметил Виталий Кличко.

Он подчеркнул, что опыт украинских городов во время широкомасштабной войны демонстрирует новые подходы к подготовке к возможным вызовам и оперативному реагированию на них.

"Украина уже пятый год живет и работает в сверхсложных условиях – когда россия ежедневно пытается уничтожить наши энергообъекты, критическую инфраструктуру, уничтожить украинцев. А прошлой зимой своими сокрушительными ударами враг вызвал в стране и в столице энергетический кризис. В этой ситуации мы стараемся поддерживать и обновлять инфраструктуру. В частности, поврежденные агрессором объекты, продолжаем восстанавливать поврежденные жилые дома, предоставлять все сервисы горожанам и внутренним переселенцам, помогать ветеранам, семьям погибших Героев. Обеспечивать процесс обучения в школах и садиках", – сообщил Виталий Кличко.

Мэр Киева отметил, что сегодня местные власти готовятся к следующему отопительному сезону и воплощает план энергоустойчивости столицы, основными направлениями которого являются восстановление разрушенного оборудования, развитие распределенной генерации и увеличение средств резервного питания для энергетики, систем водо- и теплоснабжения.

"Масштабы столицы обусловливают высокую стоимость этих работ. Речь идет о колоссальных средствах. Работаем также с международными партнерами, чтобы привлечь их помощь. Искренне благодарен всем нашим друзьям, муниципалитетам европейских стран за поддержку и помощь, которую они оказывают с начала полномасштабной войны в Украине. Вместе мы сильнее в преодолении вызовов, стоящих перед миром", – подчеркнул Виталий Кличко.