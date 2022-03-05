На Киевщине умерли двое тяжелораненых детей, которых оккупанты не дали вывезти в "Охматдет"

Российские военные не разрешили госпитализировать двух тяжелораненых детей из Бучи в "Охматдет". В результате полученных травм маленькие пострадавшие умерли.

Об этом в субботу, 5 марта, в личном Facebook-аккаунте сообщил главный врач "Охматдета" Владимир Жовнир. Он рассказал, что ночью в медицинское учреждение должны были доставить троих детей, получивших огнестрельные ранения в голову и грудь (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Однако из-за российских обстрелов скорые помощи не смогли забрать пациентов, двое из них погибли. Приезда еще одного ребенка мы ждем", – написал Жовнир.

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Он подчеркнул, что "Охматдет" продолжает работать и оказывать помощь раненным детям и взрослым. По состоянию на 5 марта в учреждении было 185 несовершеннолетних пациентов.

"Врачи никуда не уезжают. Мы готовы предоставлять безотлагательное лечение и детям, и взрослым. Часть онкологических пациентов уже несколько дней мы эвакуируем в Западную Украину и соседние страны Европы. Эти дети не могут продолжать лечение в бомбоубежищах, поэтому эвакуируются из Киева", – добавил главврач.

Отметим: политэксперт Кирилл Сазонов рассказал, что днем в субботу, 5 марта, в городе Буча под Киевом продолжались бои. Большинство мирных жителей прятались в убежищах.

По данным Сазонова, в этот день в результате атак оккупантов погибли двое гражданских.

Как писал OBOZREVATEL, противник обстреливает Бучу уже несколько дней подряд. В четверг, 3 марта, украинские военные подняли в городе украинский флаг.

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