На подступах к Буче и в самом городе идут бои: ВСУ вытесняют врага в открытое поле – мэр

На подступах к городу Буча, который расположенной под Киевом, идут бои. Также уличные бои продолжаются в самом городе.

Об этом рассказал в объединенном эфире украинских телеканалов городской глава Бучи Анатолий Федорук. По его словам, бои уже не утихают четыре часа подряд.

"Продолжаются бои на подступах. Враг на некоторых направлениях прорвался, продолжаются уличные бои. ВСУ оказывают достойное сопротивление. Выталкивают фактически врага за пределы города в открытое поле, чтобы его там уничтожить. Бои продолжаются между Бучей и Ворзелем. И со стороны Гостомеля. Но ВСУ, ТРО работают, взаимодействуют".

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Он сообщил, что на эту территорию вошли кадыровцы. Вооруженные Силы Украины вытесняют их в сторону Ворзеля и за Бучу.

Глава Бучи подчеркнул, что информация о массовой эвакуации не соответствует действительности.

"Такой эвакуации граждан, как мы наблюдали в первые дни, нет. Потому что это небезопасно для граждан. Граждане в бомбоубежищах, паники нет. Город управляемый, контролируемый. Держимся", – добавил мэр.

Напомним, утром четверга, 24 февраля, жители украинской столицы Киева проснулись от звуков громких взрывов. О взрывах также сообщали люди в Одессе, Харькове и других городах.

Как сообщал OBOZREVATEL, российские оккупанты 27 февраля обстреляли Бучу из реактивной системы залпового огня "Град".

3 марта в городе Буча Киевской области, которое несколько дней страдало от российских оккупантов, украинские военные подняли украинский флаг.