Водитель был трезв: в полиции рассказали о ДТП, которое по ошибке связали с 'Океаном Эльзы'

В полиции Киева рассказали об обстоятельствах ДТП в столице, которое произошло 10 октября: тогда Mercedes-Benz въехал на летнюю террасу заведения питания, сбив девушку и мужчину. Водителя автомобиля ошибочно связали с группой "Океан Эльзы".

Пока известно, что 24-летний мужчина, находившийся за рулем внедорожника владелицы бренда One by One, был трезв. Об этом идет речь в сообщении полиции Киева.

Правоохранители рассказали, что около 21:40 10 октября на улице Саксаганского 24-летний мужчина за рулем Mercedes-Benz, не справившись с управлением, выехал с дороги на тротуар. Там он наехал на девушку и мужчину, которые находились на летней террасе одного из кафе.

24-летнюю пострадавшую забрали в больницу, где оказали медицинскую помощь и отпустили домой. Другой потерпевший, мужчина 35 лет, обратился к медикам сам с жалобой на боль в ноге. В госпитализации он не нуждался, утверждают в полиции.

"На месте происшествия работала следственно-оперативная группа по расследованию ДТП столичного главка и экипажи патрульной полиции. Правоохранители проверили водителя на состояние опьянения – прибор "Драгер" показал, что водитель внедорожника был трезв. Кроме того, виновник ДТП прошел освидетельствование в медицинском учреждении, пока полицейские ожидают результатов экспертизы", – отметили в столичной полиции.

В ГУ НП в Киеве подчеркнули, что направили потерпевших на проведение судебно-медицинского исследования.

"После установления степени тяжести полученных телесных повреждений будет принято решение о правовой квалификации данного события", – говорится в сообщении.

Интересы потерпевших по делу представляет юридическая компания "Миллер", обнародовавшая свою версию событий незадолго до сообщения полиции Киева.

"10 октября около 22 часов водитель внедорожника "Mercedes-Benz" выехал на тротуар, где влетел в четыре человека. По словам пострадавших, водитель сообщил, что: "Зарубился с чуваком на светофоре и не справился с управлением". При чем здесь "Океан Ельзы"? Сразу после наезда водитель заявил, что он якобы в команде "Океана Эльзы" и ему помогут избежать ответственности. На руке водителя был браслет "Океан Эльзы STAFF". Как выяснилось потом, водитель не имеет отношения к известной рок-группе , а является личным водителем Лидии Сметаны – владелицы бренда одежды One by One, у которой была коллаборация с "Океаном Эльзы", – рассказали в юридической компании.

Авто, которое спровоцировало ДТП, добавили юристы, также принадлежит Сметане. И она тоже прибыла на место происшествия.

При этом в компании "Миллер" заверили, что помощь пострадавшим оказали представители группы "Океан Эльзы", а не Сметана и не ее водитель.

Представители Океана Эльзы сообщили, что Лидия Сметана, переживая за дальнейшее сотрудничество, пыталась заверить их в том, что "дело уже уладили и у потерпевших больше нет вопросов". Пострадавшие были неприятно удивлены услышать это, поскольку реальные действия Лидии Сметаны, ее водителя и адвоката были совершенно противоположны. Что происходило на самом деле? Сославшись на свою якобы принадлежность к "Океану Эльзы", водитель сказал потерпевшим, что им лучше молчать, его все равно "отмажут" и по нему в любом случае "порешают", – говорится в сообщении.

Юристы также заявили, что пострадавших якобы не допускали к оформлению ДТП, которым занимались полицейские и адвокат владелицы внедорожника. И что после попытки пострадавших сфотографировать документы, адвокат Сметаны Геннадий Подвезько прибег к физической силе.

"Адвокат Геннадий Подвезько напал на них, начал избивать и повалил на землю, в том числе двух пострадавших женщин. От действий адвоката также пострадал и проходивший мимо дедушка. А что полиция? Полиция все время игнорировала потерпевших, не принимала от них заявления Также полиция отказала потерпевшим проверить водителя на признаки наркотического опьянения, сказав, что это якобы будет позже. Также полиция игнорировала избиение пострадавших, в том числе женщин и прохожих, которое совершил адвокат Лидии Сметаны. А дождавшись 00:00, полиция начала угрожать потерпевшим нарушением комендантского часа, пытаясь отправить пострадавших подальше с места происшествия", – говорится в заявлении компании "Миллер".

Юристы уверяют, что по состоянию на 11.30 12 октября уголовное производство по факту ДТП не было зарегистрировано. И что на месте происшествия поводом для того, чтобы его не регистрировать, был озвучен аргумент "все же живы".

"Мы уже начали работу по делу и будем: добиваться справедливой компенсации для потерпевших; проведение объективного и полного расследования; предоставление оценки действиям водителя и адвоката, напавшего на потерпевших, включая женщину; недопущение и устранение бездействия работников полиции", – добавили в "Миллере".

Там также публично призывали не только к проведению полного и объективного расследования, но и к проведению проверки в отношении находившихся на месте происшествия полицейских.

Сама владелица авто, Лидия Сметана, свою позицию по поводу аварии обнародовала 11 октября.

"Объясняю ситуацию: около десяти вечера водитель на моем авто завозил вещи во Дворец спорта. Не справился с управлением на повороте и выехал на тротуар с летней площадкой кафе. Есть пострадавшие – у одной девушки диагностирована сотрясение мозга", – написала женщина.

Лидия отметила, что сильно шокирована ситуацией и удерживает своего работника под контролем. Она утверждала, что лично связалась с потерпевшими, чтобы в случае необходимости оказать им помощь. Также Сметана акцентировала внимание на том, что водитель внедорожника не является представителем команды рок-группы.

Владелец Mercedes отметила, что на место происшествия сразу прибыли правоохранительные органы и что водительское дело находится у следователей.

Напомним, ранее стало известно, что "Океан Эльзы" оказался в эпицентре скандала из-за ДТП с наездом на четырех человек. Тогда же в группе, неизменным фронтменом которого является Святослав Вакарчук, объяснили, кто был за рулем авто, что привело к аварии, и отрицали причастность этого человека к своему "Океану Эльзы".