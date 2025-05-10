'Вместе мы должны остановить Путина!': Кличко встретился с послами и дипломатами иностранных государств

По случаю Дня Европы мэр Киева Виталий Кличко встретился с послами и дипломатами иностранных государств. В мероприятии приняли участие 25 представителей дипкорпуса, аккредитованного в Украине.

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Об этом городской голова столицы сообщил в телеграмм.

"Благодарен партнерам за поддержку и помощь, которую они продолжают оказывать в это драматическое для Украины время. И эта помощь должна быть усилена, потому что в войне наступил критический момент. Конкретные действия, усиление санкций против России, все необходимое Украине для защиты – совместно мы должны остановить Путина! Потому что война в Украине касается и каждого европейца. Усилия лидеров должны быть усилены для помощи в достижении мира в Европе. Мира, который не будет нарушать национальных интересов нашего государства", – написал Кличко.

Мэр Киева отметил, что Украина борется за свое европейское будущее и не должна потерять демократические достижения. Государство должно придерживаться демократических принципов, уважения к правам и свободам граждан и развивать местное самоуправление.

"Украинцы показали миру свою силу и стойкость. И мы платим высокую цену за стремление быть частью ЕС. Поэтому наш путь – необратим! Украина – это Европа!" – подытожил Кличко.