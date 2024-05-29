Власти Киева сделали все возможное, чтобы не дать COVID-19 парализовать жизнь города: Кличко напомнил, как столица пережила пандемию

Мэр Киева Виталий Кличко добавил в историю прошедших 10 лет своего пребывания на посту городского головы страницу о пандемии коронавируса. Он упомянул, как пандемия COVID-19 приостановила динамичное развитие столицы.

Об этом Кличко написал в соцсетях. Он рассказал, как тогда в сверхсложных условиях пришлось организовывать жизнеобеспечение нескольких миллионов городов.

"Все мы тогда столкнулись с совсем другими реалиями жизни, сложными вызовами, которые пришлось преодолевать. Столичные власти сделали все возможное, чтобы не дать эпидемии парализовать жизнь несколькомиллионного мегаполиса. Мы закупали маски и медоборудование, организовывали жизнеобеспечение города в сверхсложных условиях. Киевские врачи практически жили в больницах, принимавших больных, – отметил мэр столицы.

Кличко привел данные, по которым в Киеве для приема больных коронавирусом в 31 медицинском учреждении было подготовлено почти 6 тысяч коек. Их на 90% оснастили системой подачи кислорода. Город закупил тогда 500 ИВЛ и более 1700 концентраторов кислорода. Открыли 11 коммунальных ПЦР-лабораторий, организовали работу 157 пунктов прививок.

В 2020-2021 на меры по противодействию пандемии Киев направил более 1 млрд. грн. А также на доплаты борющимся с пандемией медикам мы выделили 2,2 млрд грн.