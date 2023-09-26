Власти Киева обещают не разрешить застройку участков на Никольской Слободке, которые выставили на продажу
В 2020-2021 годах Киевсовет проголосовал за создание парка "Никольская Слободка", и для этого принял решение о выкупе трех участков площадью более 6 гектаров. Однако владелец – "Ощадбанк" – не согласился.
Об этом сообщил Департамент земельных ресурсов КГГА.
Теперь же "Ощадбанк" выставил участки на продажу, поэтому обращаем внимание потенциальных инвесторов – эту территорию можно будет использовать только как зеленую зону. Город готов содействовать в его обустройстве и будет защищать интересы общества.
По поручению мэра Киева Виталия Кличко на рассмотрение Киевского городского совета представлен проект решения о предоставлении участкам на Никольской Слободке статуса сквера.