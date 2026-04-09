Власть снова дала указание силовикам 'кошмарить' КГГА и близкое окружение Кличко, – Береза

Власть в очередной раз отдала приказ силовикам "кошмарить" команду Кличко, устраивая обыски, выемки документов и новые подозрения. Это может сорвать работы по подготовке Киева к зиме. Об этом заявил народный депутат VIII созыва Борислав Береза.

"Власть решила специфически "помочь" Киеву подготовиться к зиме. Злые языки с Банковой говорят, что силовикам дали указание кошмарить работников мэрии и близкое окружение Кличко. Похоже, что большим вооруженным дядям с бронированием дали указание бежать и заламывать руки тетушкам-специалистам в мэрии и всем другим, кто встретится на пути. Так что будут обыски, выемки, подозрения и все остальное у всех, кто причастен к команде, друзьям или родным Кличко", – сообщил Борислав Береза.

Он отметил, что каждый раз, когда у власти "очередной приступ немощности или какой-то зашквар", она начинает "бомбить" политических оппонентов. Однако сейчас это может привести к срыву планов по подготовке к следующему отопительному сезону. Прошлой зимой повышенное внимание силовиков к Киеву уже привело к увольнению части коммунальщиков, которые занимались ликвидацией последствий российских обстрелов.

"Зимой, во время массированных обстрелов энергетики, когда киевляне сидели без света и тепла, силовики и тогда устраивали обыски у коммунальщиков. Людей, которые тогда должны были восстанавливать энергетику, просто выбивали с работы. Часть электриков и обычных технарей-инженеров после этого просто уволились от греха подальше. Потому что ходить вместо работы на допросы, где тебя прессуют и обещают на зоне баланду хлебать, если не дашь нужные заказчику показания – такая себе перспектива. А потом на совещаниях власть спрашивала, почему Киев так плохо зимует? Если кто-то планирует срывать подготовку к зиме, выполняя команды ОП, то потом не стоит удивляться последствиям. Или так и запланировано?" – спросил экс-нардеп.

Он предупреждает: если сегодня проигнорировать произвол власти по отношению к Киеву, то завтра с такими методами столкнутся и другие регионы.

"Сейчас в Украине присутствуют экс-судьи ЕСПЧ. Думаю, им будет интересно услышать о нюансах украинского правосудия на пути в ЕС. Офигеют все", – заметил Береза.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко сообщал, что с 2019 года по конец весны 2025-го против сотрудников КГГА и структурных подразделений было открыто более 1500 уголовных производств и проведено более 1200 обысков. При этом за то же время было вынесено только 4 обвинительных приговора, которые вступили в законную силу. А подавляющее большинство дел вообще не доходят до суда.