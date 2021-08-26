Владимир Кравец: Соломенский район входит в число лидеров по количеству поданных проектов Общественного бюджета

Соломенский район является лидером после Днепровского по количеству поданных проектов (106 проектов), среди которых большинство – образовательные и жилищно-коммунального хозяйства. Каждый житель до 15 сентября может проголосовать за 10 проектов, по одному в соответствующей категории.

Об этом в на своей странице в Facebook рассказал Владимир Кравец, депутат от фракции ОПЗЖ и первый заместитель главы Постоянной комиссии Киевского городского совета по вопросам архитектуры, градостроительства и земельных отношений. По словам депутата, он уже имеет несколько проектов-фаворитов, в том числе инициативу в категории "дороги".

"Лично я поддерживаю и надеюсь на победу: "Цветущая Соломенка", которая по голосам входит в число лидеров, единственный проект в категории дороги – "Эко-освещение и вело-парковка для детской площадки напротив СОШ 74", "Комфортный актовый зал ЗЗСО 121 – школа в частном секторе "Совок", что требует в целом капитального ремонта и обустройства футбольного поля. С остальными категориями буду еще определяться, ведь каждый из них является важным и необходимым для жителей Соломенского района", – добавил Кравец.

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Напомним, 17 августа началось голосование за проекты Общественного бюджета. В этом году в ГБ подали 1362 проектов, а город выделил 200 миллионов гривен на реализацию тех, что победят в голосовании. Голосовать смогут резиденты Киева и налогоплательщики в бюджет столицы, достигшие возраста 16 лет. Поддержать можно до 10 проектов – по одному в одной тематике.