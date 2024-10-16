Владимир Кличко встретился с эксмером Нью-Йорка Майком Блумбергом во время конференции Bloomberg CityLab

Владимир Кличко, основатель Klitschko Foundation, встретился с Майком Блумбергом, главой Bloomberg Philanthropies и бывшим мэром Нью-Йорка, на состоявшейся в Мехико конференции Bloomberg CityLab 2024. В ходе встречи обсудили вопросы помощи Украине и ее городам в условиях вызовов войны и будущего восстановления.

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Об этом говорится на сайте Klitschko Foundation.

"Мы говорили о финансировании проектов, которые помогают украинским городам быть устойчивыми во времена сложных вызовов и развиваться. В частности, Bloomberg Philanthropies поддерживает внедрение цифровых технологий в городское управление и проекты, связанные с ментальным здоровьем. И Киев уже успешно сотрудничает с фондом за этими направлениями. Благодарю тех, кто поддерживает Украину и помогает нашему государству и нашим городам!", - отметил Владимир Кличко.

Также во время встречи обсудили инициативу Bloomberg Philanthropies провести после войны конференцию в Киеве для привлечения потенциальных инвесторов и помощи в восстановлении Украины и восстановлении украинской экономики.

Конференция Bloomberg CityLab – это ежегодный глобальный форум, который проходит в разных городах мира. На нем лидеры городского развития, представители государственных институций, ученые, предприниматели и активисты обсуждают инновационные решения важных городских проблем. В этом году на форуме рассматривались вопросы устойчивости городов в контексте глобальных вызовов, в частности, последствий войны в Украине.

Klitschko Foundation, основанный Виталием и Владимиром Кличко 21 год назад, призван помочь талантливым детям и молодежи бороться за свою мечту. За это время Фонд при поддержке международных партнеров инвестировал более 407 миллионов гривен в спортивные, образовательные, экологические и другие проекты. Фонд помог бороться за свою мечту 2,5 миллионам маленьких украинцев.