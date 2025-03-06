Виталий Кличко встретился со спортсменами национальной сборной Игр Нескореных-2025 и вручил им награды от столицы

Мэр Киева Виталий Кличко в столичной мэрии встретился с ветеранами-спортсменами, киевлянами-участниками национальной сборной Игр Нескореных, состоявшимися в феврале в Канаде. Он вручил спортсменам отличия от столицы – 9 медалей "Честь. Слава. Государство" и Благодарность Киевского городского головы.

Видео дня

Об этом Виталий Кличко рассказал в соцсетях.

"Украина уже в пятый раз принимала участие в Играх. В этом году в Ванкувер и Вистлер отправились 35 участников национальной сборной – военнослужащих, которые получили различные ранения во время российско-украинской войны с 2014 года. Среди них – 10 киевлян. В разных видах спорта соревновались 550 участников из 25 стран. И украинские спортсмены доказали свою мощь, завоевав 30 медалей (12 золотых, 11 серебряных и 7 бронзовых). 16 из них получили киевляне (6 золотых, 6 серебряных, 4 бронзовые)", – отметил Виталий Кличко.

Киевские ветераны выступали в соревнованиях по сноубордингу, беговым лыжам, волейболу, биатлону, баскетболу, плаванию, гребле.

"И каждый внес свой вклад в общий результат – Украина заняла 3 место в медальном зачете. Мы гордимся нашими ветеранами-спортсменами. Не каждый человек может вернуться после ранения в привычную жизнь. А они смогли даже больше – нашли себя в спорте. И своими достижениями показывают пример мужества и силы воли для всех украинцев! – подчеркнул Виталий Кличко.