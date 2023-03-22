Виталий Кличко встретился с мэром Вильнюса и поблагодарил за помощь Киева. Фото

Мэр Киева Виталий Кличко встретился с мэром Вильнюса Ремигиусом Шимашюсом, прибывшим с визитом в Киев. Кличко рассказал о разрушениях и убытках, нанесенных ракетными обстрелами российских варваров по объектам критической инфраструктуры и жилым домам киевлян. А также поблагодарил городские власти Вильнюса за оказанную Киеву гуманитарную помощь.

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Об этом Виталий Кличко сообщил на своей странице в Facebook.

"Сегодня встретился с мэром Вильнюса Ремигиусом Шимашюсом и прибывшей с визитом в Киев делегацией литовской столицы. Рассказал о ситуации в столице Украины, разрушениях и убытках, нанесенных ракетными обстрелами российских варваров по объектам критической инфраструктуры и жилых домов. войны, с которой ворвалась в Украину Россия, Вильнюс активно поддерживает Киев и Украину, помогает нам. Кстати, Киев и Вильнюс являются городами-побратимами с июня 1991 года. И наша дружба и сотрудничество только укрепляются", - отметил мэр Киева.

Виталий Кличко поблагодарил мэра Вильнюса и представителей городских властей литовской столицы за помощь в гуманитарной сфере – в частности, за то, что Вильнюс с первых дней полномасштабной войны принимал и размещал украинских беженцев.

Ценим мы и то, что этой очень сложной для Украины и столицы зимы Вильнюс передал Киеву 20 генераторов. А также – газовые плиты с баллонами, батарейки и устройства для подзарядки, фонарики. В целом Вильнюс доставил гуманитарной помощи на 100 000 евро. Еще 400 000 евро город-побратим перечислил благотворительными средствами, - сказал мэр Киева. - Мы благодарны за это и настроены на дальнейшее сотрудничество с мэрией Вильнюса, литовским бизнесом, общественными организациями в реализации совместных проектов. В частности, и в послевоенном восстановлении и развитии Киева", - подчеркнул он. Виталий Кличко.

Литовские партнеры подчеркнули, что и дальше будут помогать и поддерживать Украину и Киев – политически, экономически и гуманитарно.