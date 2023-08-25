Виталий Кличко встретился с мэром Брюсселя Филиппом Клозом

Мэр Киева Виталий Кличко встретился сегодня в Брюсселе с мэром столицы Бельгии Филиппом Клозом. Они обсудили Инвестиционный форум Киева, который в ноябре этого года состоится в Брюсселе.

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Об этом мэр Киева Виталий Кличко сообщил в своем Telegram-канале.

"Сегодня встретился с мэром Брюсселя Филиппом Клозом. Обсуждаем Инвестиционный форум Киева, который и в ноябре этого года состоится в Брюсселе. К мероприятию присоединятся представители международного бизнеса, финансовых компаний, инвесторы, эксперты из разных стран, - отметил мэр Киева. - В прошлом года господин Клоз предложил помощь и организовал форум в своем городе. Тогда мы подписали Меморандум о сотрудничестве в реализации проектов по поддержке критической инфраструктуры, восстановлению и дальнейшему развитию Киева.Но создали Брюссельскую платформу для объединения усилий. , – написал Виталий Кличко.

Также мэр Киева предложил руководителю Брюсселя присоединиться к реализации проекта реабилитационного центра для защитников, который столичные власти реализуют в Киеве. Кличко подчеркнул, что Брюссель в течение полутора лет передал Киеву 4 авто скорой помощи, технологическое медицинское оборудование, которое установили в столичных больницах. Медицинские материалы и гуманитарная помощь. И готовит следующую помощь.

Также мэр Киева пообщался с прессой – и во Франции, и в Бельгии.

"Сегодня очень важно доносить сигнал о необходимости дальнейшей всесторонней поддержки Украины. Чтобы партнеры усиливали помощь, чтобы не было дискуссий как долго еще это делать. Потому что вариант один – к победе над агрессором! А победить мы можем только совместными усилиями", – подчеркнул Виталий Кличко. .