Виталий Кличко продал на аукционе велосипед с историей: деньги пойдут на дроны для ВСУ. Фото

Городской глава Киева Виталий Кличко принял участие в аукционе IT-сообщества EVO, на котором собирали деньги на закупку дронов для ВСУ. Одним из лотов был его велосипед.

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Об этом Виталий Кличко сообщил в своем Telegram-канале. Он также поведал историю, связанную с этим велосипедом.

"На аукцион IT-сообщества EVO, где собирали средства на дроны для наших защитников, выставил свой знаковый велосипед. Тот самый, на котором я когда-то упал в центре города и об этом много писали СМИ", – написал Виталий Кличко.

По словам главы Киева, продали его сегодня за 350 тысяч гривен.

"Желаю новому владельцу не падать. А если такое и случится, быстро и достойно подниматься", – добавил Кличко.

В общей сложности на аукционе, с которого ушел велосипед мэра Киева, собрали более 1,7 миллиона гривен. На все эти средства организаторы закупят дроны для ВСУ.