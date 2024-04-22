Весна на Спивочому: в столичном парке откроется сезонная выставка цветов

25 апреля на территории Печерского ландшафтного парка Спивоче стартует весенняя выставка цветов. Новый сезон порадует посетителей ярким полотном цветов разных видов и видов, среди которых виолы, тюльпаны, нарциссы, ирисы, крокусы, мускари и другие многолетники. Сотни тысяч весенних цветов будут украшать аллеи и лужайки парка.

"Объемные фигуры и 3D композиции из декоративных растений, калейдоскоп цветов и яркие фотозоны станут изюминкой выставки. Вы сможете насладиться прекрасным видом на цветочные поля, сделать яркие фото, провести время с близкими и, конечно, получить положительные впечатления на весь день", – рассказывает организатор выставки Денис Погорелко.

По его словам, подготовка к весеннему сезону ведется с первых месяцев зимы, а над каждой локацией работают дизайнеры и агрономы. Выставка цветов этого года будет отличаться от предыдущих, но непременно понравится как взрослым, так и детям.

Кроме цветочных композиций в парке будут представлены интерактивные зоны досуга, карусели, батутная зона и детская анимация. Для взрослых есть фуд-корты и пикник зоны.

Следует отметить, что проведение выставки направлено на помощь украинской армии, ведь часть средств по продаже билетов пойдут на ВСУ.

Важно: вход представителям ВСУ и людям с инвалидностью I-II категории бесплатный.

Локация: парк Спивоче (ул. Лаврская, 31)

Когда: с 25 апреля

Вход: взрослый 250 грн

детский – 150 грн;

Купить билеты можно на официальном сайте или на кассе парка Спивоче. Действует система лояльности. За подробностями обращайтесь в Instagram или в Facebook мероприятия.