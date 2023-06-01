В Воздушных силах объяснили, почему РФ бьет по Киеву 'Искандерами': есть важный нюанс

Российская террористическая армия существенно увеличила интенсивность обстрелов украинской столицы Киева. При чем враг в последнее время активно применяет ракеты баллистического типа.

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Только за несколько дней россияне запустили по Киеву около двух десятков "Искандеров". Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер Командования Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат.

По его словам, с помощью баллистических ракет "Искандер" российские террористы пытаются нанести удар по украинской столице неожиданно. Враг использует такой вид вооружения, чтобы у мирных жителей было минимум времени среагировать на сигнал воздушной тревоги.

"Каким еще вооружением они могут настолько быстро и эффективно нанести удар? Были у них попытки наносить удары ракетами С-400 именно по Киевской области. Противник использует именно эти оперативно-тактические комплексы (Искандер, – ред.) для того, чтобы было минимум времени среагировать на эти вещи", – рассказал Игнат.

Также спикер Командования Воздушных сил ВСУ отметил, что когда российская армия применяет крылатые ракеты "Калибр" морского базирования или ракеты Х-101/555 из стратегических бомбардировщиков, то от момента запуска до прилета есть около часа. В это время мирные жители успеют отреагировать на сигнал воздушной тревоги и пройти в укрытия.

Кроме того, Игнат добавил, что с помощью баллистических ракет "Искандер" российские террористы хотят застать врасплох украинскую противовоздушную оборону. Однако последние атаки показывают, что оккупанты бессильны против защитников украинского неба.

Стоит отметить, что в ВСУ неоднократно предупреждали, что даже в случае успешной работы ПВО, обломки ракет, которые падают с неба на большой скорости, так само несут угрозу для мирного населения. Поэтому крайне важно не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

Напомним, в ночь на 1 июня российские оккупационные войска атаковали Киев ракетами, в столице прозвучало много громких взрывов – более десяти всего за несколько минут. Силы ПВО сбили вражеские цели, однако падение остатков ракет привело к разрушениям и, к сожалению, погибшим и травмированным, среди которых есть дети.

Ранее сообщалось, что жертвами российской атаки стали двое детей 5-6 и 12-13 лет. По уточненным данным полиции Киева, ночью в четверг Россия убила 9-летнюю девочку (информация уточнена) и ее 34-летнюю маму, а также 33-летнюю женщину. Еще 12 человек получили ранения.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ночь на вторник, 30 мая, оккупанты снова атаковали Киев. В украинской столице прогремели взрывы, работали силы противовоздушной обороны. К сожалению, в результате падения обломков БПЛА погибла 33-летняя женщина, еще 13 человек пострадали (в целом в области).

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